Energiepreisbremse: Einige Pfälzer Strom- und Gaskunden können profitieren

Die Energieversorger in der Vorder- und Südpfalz arbeiten unter Hochdruck daran die Energiepreisbremse für ihre Kunden umzusetzen. Das sei teilweise eine Mammutaufgabe.

Seit dem 1. März gelten die staatlichen Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme. Die Energieversorger in der Pfalz haben mit der Umsetzung zurzeit alle Hände voll zu tun. Sie versuchen nach eigenen Angaben ihre Kundinnen und Kunden so unbürokratisch wie möglich zu entlasten. In den kommenden Wochen sollen alle betroffenen Haushalte über die konkreten Entlastungsbeträge informiert werden.

Großer Aufwand für Versorger

Nach Angaben des Versorgers EnergieSüdwest AG mit Sitz in Landau ist besonders die IT-Umstellung komplex und aufwendig. Eine Herausforderung sei auch die Berechnung der konkreten Entlastung und deren Umlegung auf die monatlichen Abschläge. Zudem müssten viele Kundenanfragen zu den Preisbremsen bearbeitet werden. Haushalte und kleine Unternehmen würden jedoch fristgerecht über die monatliche Abschlagszahlung entlastet. Großkunden hätten ihre Monatsabrechnung für Januar aufgrund der laufenden Systemumstellungen erst verzögert Anfang März erhalten. Ab der Monatsabrechnung März 2023 sollen die Preisbremsen in den monatlichen Abrechnungen mit ausgewiesen werden.

Nur Teile der Pfälzer Kunden profitiert von Preisbremsen

Auch die Stadtwerke Speyer bestätigen, dass der technische und personelle Aufwand immens ist, die Preisbremsen für die mehr als 60.000 Strom- und Gaskunden umzusetzen. Es gebe zahlreiche Tarifkonstellationen und viele Ausnahmefälle, die beachtet werden müssten. 63 Prozent der Stromkunden und 23 Prozent der Gaskunden der Stadtwerke Speyer profitieren demnach von den Preisbremsen. Die übrigen Kunden hätten günstige Sonderverträge abgeschlossen und liegen somit unterhalb des jeweiligen Referenzpreises.

Die Stadtwerke Frankenthal teilten auf SWR-Anfrage mit, dass der Großteil ihrer Kunden gar nicht von den Energiepreisbremsen betroffen sind. Grund sei, dass die Preise in den meisten Tarifen unter dem Preisdeckel liegen oder nur knapp darüber. So würden nur etwa 30 Prozent der Stromkunden und zwei Prozent der Gaskunden durch die Preisbremse entlastet werden.