Heimatverein von Jule Brand: So fieberte Dudenhofen beim EM-Finale mit

Deutschland verliert das EM-Finale gegen England. In Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) war aber schon zur Halbzeit Enttäuschung zu spüren, weil Jule Brand ausgewechselt wurde.

Der Heimatverein von Fußball-Nationalspielerin Jule Brand, der FV Dudenhofen, hatte anlässlich des Endspiels in der Frauen-Europameisterschaft extra ein Public Viewing veranstaltet. Die 19-jährige Jule Brand stand vor rund 87.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Wembley Stadion in London gegen England in der Startelf. Zuvor war sie bereits in allen fünf Spielen der Europameisterschaft im Einsatz.

Der FV Dudenhofen fiebert beim Public Viewing mit Jule Brand und dem Team der DfB-Frauen im EM-Finale mit. SWR

Brand ersetzte wie schon im Halbfinale Klara Bühl, die nicht rechtzeitig von einer Corona-Erkrankung genesen war. Bühl war diesmal jedoch negativ getestet und durfte das EM-Finale immerhin als Zuschauerin im Stadion erleben.

Auswechslung von Brand bringt erste Enttäuschung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Brand jedoch ausgewechselt. Das sorgte für eine erste Enttäuschung im Vereinsheim des FV Dudenhofen. Die wurde durch das 1:0 der Engländerinnen noch gesteigert. Ella Toone brachte ihr Team mit einem frechen Heber von der Strafraumgrenze (62.) in Führung.

Zwischenzeitlich kehrte jedoch die Hoffnung in der Pfalz zurück, als Lina Magull das deutsche Team in der 79. Spielminute mit einem Direktschuss im Fünfmeterraum zurück in die Partie und damit auch in die Verlängerung brachte. Doch die eingewechselte Chloe Kelly schoss England in der 110. Minute erneut in Führung. Den 2:1-Vorsprung brachten die Gastgeberinnen über die Zeit.

Jule Brand: Vom FV Dudenhofen ins EM-Finale nach Wembley

Brand spielte seit 2020 für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Es folgten starke Auftritte in der Liga, das Debut im deutschen Nationalteam und schließlich die Kader-Nominierung für die Europameisterschaft in England. Das Toptalent auf dem rechten Flügel ist mit 19 die Jüngste im DFB-Team. Ab der kommenden Saison wird sie für den VfL Wolfsburg auflaufen.

Auch wenn es nichts mit dem EM-Titel wurde: In Dudenhofen ist man angesichts dieser Karriere stolz auf Brand. Ein ehemaliger Mitspieler aus der D-Jugend sagte dem SWR, schon früher sei erkennbar gewesen, dass sie ein besonderes Talent habe und sie ihren Weg gehen werde. Dass es so weit gehe, bis ins Finale der Europameisterschaft, hätte in Dudenhofen aber niemand zu hoffen gewagt.