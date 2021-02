Auch in der Corona-Pandemie bekommen junge Familien Unterstützung vom Jugendamt. Ihre Botschaft: "Wir sind weiter für euch da!".

Im Rahmen des Programms „Frühe Hilfen“ werden in Ludwigshafen und in der gesamten Pfalz nach wie vor Familien noch vor der Geburt des ersten Babys betreut. An dem persönlichen Kontakt zur Schwangeren und später zu Mutter und Kind wird auch in der Corona-Pandemie festgehalten, so das Jugendamt Ludwigshafen.

„Familienhebammen kümmern sich um die werdenden Mütter aus schwierigen Lebensbedingungen vor der Geburt und auch direkt danach." Susann Schmidt, Abteilungsleiterin der „Frühen Hilfen“

Was anders ist: Die Familienhelferinnen vermeiden aktuell, wenn es geht, den persönlichen Kontakt zu den Familien. Dies diene zum einen dem Schutz der Jugendamtsmitarbeiterinnen aber auch dem Schutz der Familien, erzählt Susann Schmidt im SWR-Gespräch.

Videokonferenzen statt persönlicher Kontakt

Die Beratung würde nun hauptsächlich am Telefon oder mit Hilfe von Videokonferenzen erfolgen. Man verabrede sich mit den jungen Müttern aber auch zu einem Spaziergang, wenn die Beratung einen persönlichen Kontakt erfordere – Walk and Talk nennen die Familienhelferinnen dieses Angebot.

Jugendamt unterstützt weiterhin junge Familien und Schwangere Fleyer Stadt Ludwigshafen

Kooperationspartner, wie etwa die Schwangerenberatungsstellen in Ludwigshafen, bieten zudem Fenstergespräche an, bei denen auch Unterlagen eingereicht werden können. Nur im absoluten Notfall würden die Familienhelferinnen aufgrund der Corona Pandemie auch in die Wohnungen der frischgebackenen Eltern gehen, etwa wenn man sich auch selbst ein Bild vom Zustand des Säuglings machen müsse, so das Jugendamt.

„Frühe Hilfen“ werden gut angenommen

Doch auch diese Form der Beratungen würden von den jungen Familien gut angenommen. Im Jahr 2020 sei der Anteil an jungen Familien, die die „Frühen Hilfen“ in Anspruch genommen hätten, sogar leicht gestiegen: 130 Familien hätten letztes Jahr die Unterstützung des Jugendamtes und seiner Kooperationspartner, wie das Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen, genutzt.

Kontakt zu anderen Familien fehlt

Viele Angebote können jedoch schon seit längerer Zeit nicht mehr stattfinden, ob das nun Mutter-Kind-Gruppen, Stillcafés oder Krabbelgruppen sind. Dieser persönliche Kontakt zu anderen Familien fehle Eltern sehr, insbesondere der direkte Austausch von jungen Müttern untereinander, weiß Familienhelferin Martha Gutting.

Mutter mit ihrem Kind dpa Bildfunk picture alliance / Marcel Kusch/dpa | Marcel Kusch

Die Familien seien mittlerweile sehr müde und mürbe, wünschen sich, wieder raus gehen zu können. Viele Eltern würde es vermissen, andere Familien treffen zu können, mit ihnen ihre Erfahrungen zu teilen.

Online-Kurse als Ersatz zu persönlichen Treffen

Dennoch versuche man so viel Online-Kurse wie möglich anbieten zu können. Ob das nun Kurse zur richtigen Babykost seien, Beratungsgespräche zu Themen, die direkt nach der Geburt anstehen oder Kurse, die die neue Elternrolle thematisieren – ein breit gefächertes Kursangebot soll junge Familien auch in Corona Zeiten unterstützen.

Kein Anstieg von häuslicher Gewalt

Familien mit dem ersten Kind hätten es insgesamt leichter als Familien mit mehreren, älteren Kindern, so das Ludwigshafener Jugendamt. Man müsse noch nicht mit geschlossenen Kitas und Schulen kämpfen und auch nicht mit der häuslichen Enge, die sich daraus ergibt, dass mehrere Familienmitglieder ständig zuhause seien. Insofern sei in diesen Familien die häusliche Gewalt im Vergleich zurzeit vor der Pandemie auch nicht angestiegen.

Insgesamt sei die Auswirkung der Pandemie auf Familien aber noch wenig untersucht. Es gäbe zwar erste Studien dazu, deren Ergebnisse seien aber noch nicht repräsentativ. Die Aussagen, inwieweit sich Corona mittel- und langfristig negativ auf die Familien auswirke, seien noch recht spekulativ, so Susann Schmidt vom Ludwigshafener Jugendamt.