Hirsch überlebt Zusammenstoß mit Linienbus und flüchtet

Bei einem Verkehrsunfall in Elmstein im Landkreis Bad Dürkheim ist ein Linienbus mit einen Hirsch zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, tauchte das Tier gestern Nachmittag plötzlich auf der Fahrbahn auf, sodass der Busfahrer den Zusammenprall nicht verhindert konnte. Der Hirsch wurde durch die Windschutzscheibe in das Innere des Busses geschleudert und lief verängstigt zwischen den Sitzreihen hin und her. Schließlich konnte das Tier durch die geöffnete Hintertür in den Wald fliehen. Verletzt wurde niemand. Der Linienbus musste abgeschleppt werden.