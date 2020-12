Das erste von der europäischen Luftfahrtbehörde zugelassene Elektro-Flugzeug startet am Montag einen Weltrekordflug. Der Flug wurde wegen Dauerregens am Sonntag um einen Tag verschoben. Nach den neusten Planungen soll der E-Flieger am Montag um 9 Uhr im Schweizerischen Schänis abheben. Am Nachmittag wird das Flugzeug zu einem Zwischenstopp auf dem Flugplatz Bad Dürkheim erwartet. Das Team aus der Schweiz will mit dem Elektro-Flugzeug bis zur Nordseeinsel Norderney fliegen. Auf der 700 Kilometer langen Distanz sind elf Zwischenstopps eingeplant, um die Batterie des Flugzeugs wieder aufzuladen.