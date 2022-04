Erste Elektro-Busse für Stadtverkehr

In Ludwigshafen werden 15 neue, vollelektrische Stadtbusse in Betrieb genommen. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft, RNV, mit. Laut RNV werden die Mercedes-Benz-eCitaro- Busse als Ersatz für alte Dieselbusse eingesetzt. Die Gesamtkosten für Fahrzeuge und Infrastruktur liegen nach Angaben der Verkehrsgesellschaft bei rund 25 Millionen Euro. Knapp 10 Millionen seien durch den Bund gefördert worden. Auf die Stadt Ludwigshafen entfielen Kosten von 11,5 Millionen Euro. Die Elektro-Busse haben eine Reichweite von etwa 230 Kilometern. Auf dem Bus-Betriebshof in Ludwigshafen Rheingönheim wurden 15 Ladepunkte aufgebaut. Dort können die Elektro-Busse in der Nacht mit 100 % Ökostrom aufgeladen werden.