Start von Car-Sharing mit Elektroautos

In Ludwigshafen startet ab heute ein Car-Sharing System, das ausschließlich Elektroautos verleiht. Die ersten beiden Ladestationen mit Autos werden in Betrieb genommen. An den Stationen im Ludwigshafener Stadtteil Oppau können neben diesen Miet-E-Autos auch Privat-Elektrofahrzeuge gegen Gebühr aufgeladen werden. Wie der Mitbegründer des Betreiberunternehmens dem SWR auf Anfrage sagte, soll alle drei Wochen eine weitere Station im Stadtgebiet dazukommen, 27 sind am Ende geplant. Die Autos werden über eine App im Smartphone ausgeliehen. Die Nutzer müssen zuvor eine beglaubigte digitale Kopie ihres Führerscheins hinterlegen. Die Fahrten mit dem E-Fahrzeug kosten sechs Euro pro Stunde plus einen bestimmten Betrag für die zurückgelegten Kilometer. Aufladen ist inklusive, auch an anderen öffentlichen Ladestationen.