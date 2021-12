Sechs Winzer ernten in der Pfalz Eiswein

Die Temperaturen sind im Großraum Bad Dürkheim in der Nacht zum Mittwoch auf minus neun Grad gesunken. Einige Winzer nutzten das und ernteten Eiswein.

Eisweinlese hat in der Pfalz begonnen (Symbolbild) SWR Martin Rottach

Insgesamt hatten 22 Winzer aus der Vorder- und Südpfalz Flächen zur Eisweinernte bei der Landwirtschaftskammer Rheinland Pfalz angemeldet. Im ganzen Land waren es 152. Vergangene Nacht hatten wohl alle darauf gehofft, dass sie ernten können. Aber nur im Raum Bad Dürkheim konnten sich die Winzer sicher sein, dass es auch klappt. Hier sanken die Temperaturen auf minus neun Grad ab.

8.000 Liter Most für Eiswein

Wie ein Kontrolleur des Landesuntersuchungsamtes dem SWR sagte, waren sechs Winzerbetriebe erfolgreich - darunter die Vier-Jahreszeiten-Winzergenossenschaft in Bad Dürkheim. Bis zum Mittwochmittag waren 8.000 Liter Most aus den gefrorenen Trauben gepresst. Dieser muss einen Zuckergehalt von mindestens 120 Grad Oechsle haben - also umgerechnet 312 Gramm Zucker pro Liter Most.

Einzelne Versuche gescheitert

In einem Betrieb im Raum Neustadt waren die Temperaturen nicht ganz so kalt. Auch hatten die Trauben von vornherein ein nicht ganz so hohes Mostgewicht (Zuckergehalt), so der Kontrolleur. Deshalb hat es für diesen Winzer nicht für Eiswein gereicht. In einem Betrieb an der Südlichen Weinstraße lag der Zuckergehalt mit 118 Grad Oechsle nur ganz knapp unter dem geforderten Wert. Hier wird zur Sicherheit noch einmal nachgemessen.

Südpfälzer Eiswein-Winzer lassen Trauben hängen

Für einige Winzer aus der Südpfalz war es zu risikoreich zu ernten. Jürgen Frey aus Essingen sagte dem SWR, die Trauben seien zwar gefroren gewesen, aber nicht stark genug. Deshalb habe er sie lieber hängen lassen. Er wollte nicht riskieren, dass zuviel Eis mit in den Most gepresst wird und er so verwässert.

"Das wäre so, wie als wollten sie einen Mercedes herstellen und im Ergebnis haben sie einen Trabant!"

Zweiter Eiswein-Ernteversuch wird leichter

Noch ist für Frey das Rennen um den Eiswein nicht verloren. Die Trauben würden ihm nicht so schnell kaputt gehen. Im Gegenteil habe er die Erfahrung gemacht, dass sie beim nächsten Frost sogar besser durchfrieren und bessere Zuckerwerte haben. Für die kommenden Tage sei zwar milderes Wetter gemeldet, aber er hofft, dass es bald wieder kalt wird.

Nach Auskunft des Landesuntersuchungsamtes haben auch in Rheinhessen mehrere Winzer Eiswein geerntet. Für ganz Rheinland Pfalz werden die Ergebnisse aber frühestens am Donnerstag vorliegen.