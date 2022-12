Eisbaden als Heilmittel?

Janusz Wezner aus Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) mag es kalt - eiskalt! Er springt besonders bei kalten Temperaturen regelmäßig in Seen in der Region.

Mit Weihnachtsmütze badet es sich umso besser. SWR Das kalte Nass hat es Janusz Wezner angetan. Der regelmäßige Sprung ins kalte Wasser ist "sein Heilmittel", wie er selbst sagt, um etwa Erkältungen oder anderen Krankheiten vorzubeugen. Der 46-jährige Familienvater geht in den kühleren Wintermonaten jede Woche mindestens einmal eiskalt baden. Ob in der Eisstonne im heimischen Garten oder im Speyerbach. Janusz Wezner liebt es eiskalt! SWR Eisbaden als Ausgleich zur Arbeit Beruflich hat Janusz Wezner viel mit Hitze zu tun. Er reinigt Öfen in der Abfallentsorgung und ist dabei täglich hohen Temperaturen ausgesetzt. Das sei für ihn wie in der Sauna, daher brauche er danach ausreichend Abkühlung. So habe er das Eisbaden für sich entdeckt. Die Weihnachtszeit verbringt er mit seiner Familie gerade in seiner Heimat in Polen. Auch dort hofft er auf ausreichend kalte Temperaturen, um Eisbaden gehen zu können.