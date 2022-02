Vorder- und Südpfalz: Einzelhandel will einheitliche Lockerungsstrategie

Die Einzelhändler in der Pfalz wollen, dass es eine einheitliche Bundeslösung gibt, wann gelockert wird. Das teilte eine Sprecherin der IHK Pfalz dem SWR mit Blick auf die neuen Lockerungen in Hessen mit.

Nach Baden-Württemberg dürfen seit dem Wochenende auch in Hessen die Kunden wieder ohne 2G-Nachweis in die Geschäfte. Nach Angaben von Anna Königstein von der IHK Pfalz in Ludwigshafen sind die Einzelhändler in der Region geteilter Meinung, ob auch hier gelockert werden soll.

In Rheinland-Pfalz hätten sich die Händler eine einheitliche Bundeslösung gewünscht, wann das Infektionsgeschehen Lockerungen gestattet. So wüssten die Bundesländer, ab welchem Infektionsgeschehen sie lockern dürfen. Aktuell besteht sonst auch die Sorge, dass Kunden abwandern.

Sorge um Mitarbeiter

Für die Mehrheit der Einzelhändler in der Vorder- und Südpfalz überwiegt in der aktuellen pandemischen Lage gerade die Sorge, dass potenzielle Corona-Krankheitsausfälle von Angestellten zu Schließungen führen oder sich Kunden im Laden anstecken könnten, so Königstein. In Ludwigshafen sind die Maßnahmen nach Angaben von Markus Lemberger vom Stadtmarketing aktuell gut eingeführt und akzeptiert. Aber alle würden auch hoffnungsvoll gen März blicken. Für diesen Monat wurden von der Regierung Lockerungen versprochen.

"Das Feedback ist, dass die Kunden die Sicherheit zu schätzen wissen, die aus den Maßnahmen resultiert."

Laut Anna Königstein (IHK) ist den Händlern die Sorge um sich selbst und die Mitarbeiter momentan wichtiger, als Konkurrenzsorgen mit den Nachbarländern.

Lockern: Handel sei kein Pandemietreiber

Der andere Teil der Händler plädiert für baldige Lockerungen bei der Einlasskontrolle, da der Einzelhandel kein Pandemietreiber sei, so die IHK Pfalz. In Landau würden die Einzelhändler in der Weinstadt immer öfter den Wunsch nach einem Ende der 2G-Regel äußern, erklärte Lena Wind von der Landauer Pressestelle. Bei der Kontrolle von Nachweisen gebe es schon gelegentlich Diskussionen und Unverständnis seitens der Kundschaft. Generell sorgt jede weitere Auflage für Einbußen.

Die Tendenz wächst, dass die Händler lieber die Einlasskontrolle streichen würden und dafür eine verbindliche FFP2-Maskenpflicht in Kauf nehmen würden, wie in Baden-Württemberg. Für FFP2-Masken gilt bislang in Rheinland-Pfalz nur eine Empfehlung.

Neustadt macht 2G-Kontrolle einfacher

Ein Armbändchen nach der ersten Kontrolle bekommen, schon geht es im nächsten Geschäft schneller. So bald auch in Neustadt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa; Nicolas Armer

Die Stadt Neustadt versucht, die 2G-Kontrollen aktuell zu vereinfachen. Seit Montag gilt: Wer geimpft oder genesen ist, bekommt nach einer einmaligen Kontrolle in einem der teilnehmenden Geschäfte ein Bändchen. Damit kann die Person sich dann in anderen Geschäften ausweisen. Rund 50 Läden nehmen an der Aktion schon teil. Das Bändchen soll laut den Initiatoren vom Verein „Willkomm“ dann vorerst eine Woche gültig sein.