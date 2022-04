Einzelhandel in der Pfalz: Corona und 2G-Regel verderben Weihnachtsgeschäft

Keine gute Adventszeit für den Handel: Unter den Corona-Bedingungen habe man von Woche zu Woche beobachten können, wie die Kundschaft weniger wird, so der Einzelhandelsverband Rheinhessen-Pfalz.

Handelsverbandschef Thomas Scherer sagte: "Es ist wesentlich schlechter gelaufen, als erwartet!" Die Einbrüche hätten mit der Einführung der 2G-Regel begonnen. Allerdings räumt Scherer ein, dass offenbar nicht alle Händler wissen, dass sie den Status Ihrer Kunden nur stichprobenartig kontrollieren müssen. So stünde es in der Verordnung für den Handel. Einige hätten dennoch Personal abgestellt, um bei wirklich jedem Kunden Impfstatus und Ausweis zu kontrollieren.

„Wir haben es wirklich auf allen Wegen kommuniziert. Wie mein Spieß beim Bund früher immer gesagt hat: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.“

Kunden wollen auch wirklich einkaufen

Gut funktioniert habe die Bändchen-Lösung, wie sie beispielsweise in Speyer praktiziert wird: Kunden, die einmal kontrolliert worden sind, kriegen ein rotes Band ums Handgelenk und können im nächsten Geschäft am Eingang einfach durchlaufen. Positiv fällt laut Scherer auch auf, dass die Leute, die kommen meist auch wirklich etwas kaufen wollen, teilweise auch aus Solidarität mit dem Handel. Trotz schlechter Bilanz: Man müsse ja im Vergleich zum letzten Jahr ja schon froh sein, dass in diesem Jahr überhaupt was geht, so Scherer. Sein Verband spricht nach eigenen Angaben für rund 12.000 Unternehmen im Land.