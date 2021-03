Am Mittwoch berät sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Corona-Maßnahmen. Einzelhändler - auch in der Pfalz - fordern dringend weitere Lockerungen.

Susanne Müller betreibt in Grünstadt eine Mode-Boutique. Seit vergangenem Montag darf sie zwar wieder eine Kundin pro Stunde empfangen, aber das bringe ihr gar nichts. Sie dürfe nicht beraten und die Kleider müssten zur Anprobe mit nach Hause gegeben werden. Schon die erste Kundin am Montagmorgen habe ihr gesagt, dass sie diese Hin- und Herschlepperei nicht ein zweites Mal mitmachen werde.

Susanne Müller in ihrer Modeboutique in Grünstadt SWR

Schwere Zeiten für Bekleidungsgeschäfte

Ihr Geschäft hänge am Seidenen Faden, sagt Susanne Müller. Wenn sie den Laden verliert, dann wisse sie nicht, wie es für sie weitergehe, vor allem, weil sie dann sicherlich nicht die Einzige ist, die wegen einer Geschäftsaufgabe auf Arbeitssuche ist.

Ein Kunde pro Stunde in den Geschäften erlaubt - auch in Grünstadt SWR

Kein Gewinn, nur Zusatzkosten

Steffen Jost betreibt in Grünstadt das gleichnamige Modehaus mit weiteren Filialen in Worms, Frankenthal, Landau und Bruchsal. Auch für ihn bringen die bisherigen Lockerungen keinen Gewinn – im Gegenteil: Wenn er ein großes Modehaus für einen Kunden pro Stunde öffnet, legt er drauf.

Steffen Jost in seinem Modehaus in Grünstadt SWR

Die Existenz seiner Laden-Kette ist nicht bedroht, sagt er. Er hatte Glück, dass die Corona-Pandemie mit den diversen Teil-Lockdowns zu einem Zeitpunkt kam, als sein Unternehmen gerade einige Rücklagen für künftige Investitionen gebildet hatte. Er fürchtet aber, das durch Insolvenzen vieler anderer Geschäfte die Innenstädte veröden. Er hat eine Petition an den Wirtschaftsminister und den Finanzminister der Bundesregierung gestartet, mit der er die Rettung der Innenstädte fordert.

Gähnende Leere in den Geschäften in Grünstadt SWR

Unverständnis für Deutschen Städtetag

Wenn erst mal in einer Innenstadt viele Leerstände sind, lasse sich das nur schwer wieder aufbauen. Das wird vor allem der Politik auf die Füße fallen. Auf die Bürgermeister größerer Städte mit viel Einzelhandel kommen Riesenprobleme zu. Deshalb kann Jost es überhaupt nicht verstehen, dass der Deutsche Städtetag für eine Verlängerung des Teil-Lockdowns plädiert hatte.

Kritik an Sonderwegen der Länder bei Coronabekämpfung

Was Steffen Jost an der Pandemie aber am meisten ärgert: Jedes Bundesland trifft seine eigenen Regelungen zu Corona. In der Vergangenheit war es so: Kaum hatte sich die Ministerpräsidenten-Konferenz auf gemeinsame Beschlüsse geeinigt, hatten sofort einzelne Minister verkündet, dass sie bestimmte Regelungen nicht umsetzen. Das schade dem Vertrauen in die Politik und letztendlich der Demokratie. Er fühle sich wie im Mittelalter, als jeder Fürst über sein eigenes kleines Reich entschied.

Forderung nach Ladenöffnungen

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten sollen endlich wieder Öffnungen zulassen. Alles andere wäre fatal und ungerecht, findet Susanne Müller. Sie ärgert besonders, dass sie alles getan hat, um Hygiene-Maßnahmen einhalten zu können und sie darf trotzdem nicht öffnen. Gleichzeitig dürften Supermärkte öffnen in denen nicht halb so viel auf Hygiene oder Abstand geachtet werde. Und hier dürfte alles verkauft werden, von der Stecknadel bis zur Schlagbohrmaschine.