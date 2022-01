Dreikönigstag: Kunden aus Baden-Württemberg shoppen in Speyer

Dreikönigstag ist Großkampftag in den Geschäften der Pfalz. Viele Baden-Württemberger nutzen ihren Feiertag zum Shoppen. Die Händler freuen sich - vor allem nach dem Lockdown 2021.

Vor allem in Speyer hat am Donnerstag bereits ein erster Ansturm begonnen. Der große Parkplatz am Messplatz nahe der Innenstadt ist laut Polizei voll mit Autos und in der Innenstadt sind deutlich mehr Menschen unterwegs als sonst. Allerdings sei es bislang nicht so stark, wie in den Jahren vor Corona. Vor allem weil der Weihnachts-und Neujahrsmarkt in diesem Jahr wegen Corona bereits geschlossen wurde, ziehe es möglicherweise nicht so viele Kunden nach Speyer, so eine Polizeisprecherin.

Geschäfte wollen Winterkleidung verkaufen

Vor den Geschäften bilden sich allerdings Schlangen, weil die Kunden einen 2G-Nachweis vorzeigen müssen. In den Cafés gilt sogar 2G-Plus, aber auch das hat viele nicht abgehalten, den Tag mit einem Frühstück zu beginnen und erst dann auf Shopping-Tour zu gehen. Die Cafés waren gut gefüllt. Der Inhaber eines Spielegeschäfts ist skeptisch, ob der Dreikönigstag auch nur annähernd so gute Umsätze bringt, wie in Vor-Corona-Zeiten.

Im Januar vor einem Jahr waren alle Geschäfte in Rheinland-Pfalz wegen des Lockdowns dicht. Die Händler wussten damals nicht, wohin mit ihrer Winterware, sagen sie.

Auch in diesem Jahr sei wieder viel Winterkleidung übrig, sagt Thomas Armbrust, Vorsitzende des Speyerer Einzelhandels. Das Dezember-Geschäft sei eher schleppend gewesen.

Die Fußgängerzone in Speyer am Altpörtel. SWR

Sanierte Salierbrücke bringt mehr Zustrom

Armbrust ist überzeugt, dass viele Kunden im Laufe des Tages aus Baden-Württemberg nach Speyer kommen werden, besonders da das Wetter gut ist. Seit die Salierbrücke über den Rhein wieder für den Autoverkehr freigegeben ist, seien wieder viel mehr Badener in Speyer anzutreffen. Die, sagt Armbrust, seien "heilfroh", dass man jetzt wieder so unkompliziert in die Speyerer Innenstadt komme.

Andere Händler sind nicht so optimistisch. Der Spiele-Händler hingegen sagt, dass die Öffnung der Brücke bislang nicht so viel mehr Kunden nach Speyer gebracht hat, auch nicht zum Weihnachtsgeschäft. Auch der Inhaber eines Fotogeschäfts sagt, wegen der Corona-Einschränkungen wie der 2G-Regel ist die Kauflaune deutlich gedrosselt.

Hohe Verkaufserwartungen auch in Ludwigshafen

Auch die Geschäfte in Ludwigshafen erwarten, dass am Dreikönigstag Kunden aus Mannheim und Umgebung zum Shopping kommen. Davon geht Edmund Keller, der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands in Ludwigshafen aus. Am meisten werde davon die Rhein-Galerie profitieren, glaubt er, vor allem jetzt wo das Rathaus-Center geschlossen ist. Aber auch sein Schuhgeschäft sei am Dreikönigstag immer gut besucht gewesen.

2020 habe er an dem baden-württembergischen Feiertag doppelt soviel Umsatz, wie an einem gewöhnlichen Tag gehabt. 2021 sei wegen des Lockdowns allerdings eine "Katastrophe" gewesen.

Landau erwartet ebenfalls Umsatzanstieg

Wie einige Einzelhändler in Landau auf SWR-Anfrage mitteilen, haben auch sie sich wie Speyer und Ludwigshafen mit mehr Personal auf einen stärkeren Besucherstrom eingestellt. In Landau würden einige Kunden aus dem Karlsruher Raum regelmäßig einkaufen - besonders am Dreikönigstag.

Wenig Zuwachs in Frankenthal

Das Modehaus Jost, das sowohl in Landau als auch in Frankenthal eine Filiale betreibt, verzeichnet üblicherweise starke Zuwächse am Feiertag in Landau, in Frankenthal hingegen nicht. Woran das liegt, sei nicht ganz klar, sagt Geschäftsführer Steffen Jost. Frankenthal liege zwar auch sehr nah an Baden-Württemberg, aber offenbar hätten die Badener die Stadt nicht als Shopping-Stadt auf dem Schirm.