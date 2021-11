Pfälzer Einzelhandel mit guten Umsätzen

per Mail teilen

Der Einzelhandel in der Pfalz hat in den Sommermonaten gute Umsätze gemacht. Für das gesamte Jahr geht der stationäre Handel jedoch von einem leichten Minus aus, sagte der Einzelhandelsverband gegenüber dem SWR. Juni und Juli waren dieses Jahr bisher die Umsatz-stärksten Monate, sagte der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Rheinhessen-Pfalz, Thomas Scherer. Ein Textilhändler aus Neustadt spricht von einer sehr, sehr guten Sommersaison, durch viele Touristen an der Weinstraße. Die Lagerbestände seien deutlich abgebaut worden. Für den Einzelhandel sei nun wichtig, dass die Geschäfte trotz Corona geöffnet bleiben, forderte die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“. Ein Modehauskette aus Grünstadt berichtet, sie habe für Herbst und Winter noch vorsichtig Ware eingekauft, erwarte jedoch für Frühjahr und Sommer 2022 wieder gute Umsätze wie vor der Pandemie.