Der "Einkaufs-Lockdown" ist beendet: Darauf mussten die Pfälzer fast drei Monate lang warten. Doch einige Ladentüren blieben am Montag weiterhin zu.

Die Erlaubnis zu öffnen, kam vor allem für die großen Filialisten zu kurzfristig. Sie hätten keine Zeit, Vereinbarungen mit den Betriebsräten zu treffen oder Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückzuholen. In der Ludwigshafener Rhein-Galerie sind deshalb nur 60 Prozent der Läden auf. "Aber schon Dienstag kommen weitere hinzu", sagte Center-Manager Patrick Steidl.

Viel los in Ludwigshafens Innenstadt

In Ludwigshafens Innenstadt hingegen haben viele Einzelhändler ihre Geschäfte am Montag wieder geöffnet. Viele Kunden nahmen das Angebot gerne wahr. "Sie sind froh, endlich wieder in die Stadt zu dürfen", sagte der Vorsitzende der Ludwigshafener Einzelhändler, Edmund Keller. Schon am Montagmorgen warteten mehrere Menschen vor seinem Schuhgeschäft am Berliner Platz.

Die Einzelhändler haben wieder geöffnet SWR

"Es ist mehr los als an einem "normalen" Montag", bestätigte auch Patrick Steidl von der Rhein-Galerie. Für die Kunden gelten eine Quadratmeter-Begrenzung sowie Masken- und Hygieneregeln.

Händler hatte schlaflose Nacht

Großer Andrang auch in Speyer: "Die Maximilianstraße ist voll", meldete auch Lukas Bonn vom Modegeschäft "Sakul". Vor der Öffnung am Montagmorgen habe er eine schlaflose Nacht gehabt, erzählt er. Ihm sei vor lauter Aufregung viel durch den Kopf gegangen. Dass er jetzt wieder öffnen könne, freue ihn sehr.

"Endlich dürfen wir wieder arbeiten und Geld verdienen!" Lukas Bonn vom Modegeschäft Sakul

Geschäfte im Kreis Germersheim bleiben dicht

Nicht profitieren können von der Aufhebung des Lockdowns die Händler im Landkreis Germersheim. Weil hier die Corona-Inzidenz deutlich über 100 liegt (Stand 08.03.: 121,7 Neuinfektionen), müssen die Läden geschlossen bleiben.

Landrat Fritz Brechtel (CDU) appellierte an die Bürger, vernünftig zu sein:"„Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden." Dennoch seien am Montag viele über die Kreisgrenze ins benachbarte Landau gefahren, um dort einkaufen zu gehen.

Angst vor steigender Inzidenz

Auch die Ludwigshafener Händler profitierten von den Einkaufstouristen. Viele Kunden kamen am Montag sogar aus Mannheim, denn jenseits des Rheins sind die Läden noch zu.

Das Einkauf-Erlebnis in der Pfalz hängt allerdings am seidenen Faden: Beträgt der Inzidenzwert im Land an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50, müssen besonders stark betroffene Kommunen und Kreise die Geschäfte wieder schließen. Stand am Montag liegt der Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz bei 46,2.