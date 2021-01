In Neustadt machen Einzelhändler am Montagvormittag auf ihre schlechte wirtschaftliche Situation in der Corona Krise aufmerksam. Es gibt eine Demonstration auf dem Marktplatz mit dem Neustadter Oberbürgermeister. Gleich zu Beginn wird Oberbürgermeister Marc Weigel zu den Teilenehmern der Protestveranstaltung sprechen und deren Forderungen und Kritik an der aktuellen Corona-Politik entgegennehmen, so der Einzelhandelsverein „Willkomm“ in Neustadt. Redner werden auf die schleppenden Entschädigungszahlungen eingehen und einen Einblick in die Situation der Einzelhändler, Friseure, Gastronomen und Kulturschaffenden geben. Auch das Pfälzer Kabarett Duo „Spitz und Stumpf“ und ein Kinobetreiber aus Neustadt wollen Statements abgeben. Die Protestaktion sei genehmigt, nur mit einer medizinischen Maske zu besuchen und man werde sich an die vorgegebenen Abstandsregeln halten, so der Veranstalter. Es ist das zweite Mal das die Einzelhändler mit einer Protestaktion auf ihre Probleme aufmerksam machen.