Lange Schlangen vor der Rheingalerie in Ludwigshafen. Das Modegeschäft C&A lockt mit Rabatten von bis zu 70 Prozent zahlreiche Kunden in seine Läden.

Seit Montag haben die Läden in der Vorder- und Südpfalz nach fast drei Monaten Zwangsschließung wieder geöffnet - außer im Kreis Germersheim. Hier waren die Corona-Inzidenzwerte bislang zu hoch. Das Modehaus C&A hat zur Wiedereröffnung mit Rabatten von bis zu 70 Prozent gelockt. Dementsprechend voll war auch die Rheingalerie in Ludwigshafen, in der die Ludwigshafener C&A-Filiale ihren Standort hat.

Kundin kauft fast 200 Kleidungsstücke

Die Kunden haben richtig zugeschlagen, berichtet Martin Graf vom Ordnungsamt der Stadt. Eine Frau habe beispielsweise einen Kinderwagen mitgebracht, den sie mit rund 180 Kleidungsstücken voll beladen hatte.

“Da kann man sich natürlich ausmalen wie lange sowas an der Kasse dauert abzurechnen. Dass sich dann eine Schlange bildet ist logisch.“ Martin Graf vom Ordnungsamt der Stadt Ludwigshafen

Wegen des großen Andrangs auf C&A-Filiale in Ludwigshafen: Kunden müssen draußen warten. SWR

Die Kundin sei allerdings kein Einzelfall gewesen, weiß Patrick Steidl, der Manager der Rheingalerie. Einige Kunden hätten bis zu 100 Kleidungsstücke gekauft. Dementsprechend lange seien teilweise die Wartezeiten gewesen.

Das Ludwigshafener Ordnungsamt habe aber schnell auf das Einkaufschaos reagiert und die C&A-Filiale am Dienstag geschlossen - allerdings nur für eine Stunde, dann hatten Patrick Steidl und die C&A-Geschäftsführung eine Lösung gefunden.

Vor der Rheingalerie in Ludwigshafen bilden sich lange Schlangen. SWR

Maximal 30 Minuten Einkaufsspaß

Die Warteschlange muss sich jetzt außerhalb des Einkaufszentrums aufstellen und wird über einen Notausgang in das Geschäft geleitet. Außerdem habe die Rheingalerie zusammen mit C&A zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt, die darauf achten, dass die Sicherheitsabstände auch in der Warteschlange eingehalten werden.

Zusätzlich seien mehr Kassen geöffnet worden. Jeder Kunde dürfe sich außerdem maximal 30 Minuten in der Filiale aufhalten.