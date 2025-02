Nach Protest von Anwohnern gegen weitere Silos an der Getreidemühle in Freimersheim hat der Betreiber jetzt seine Pläne umgearbeitet. Der Gemeinderat hat diesen Entwurf jetzt gebilligt.

Seit zwei Jahren wird in Freimersheim (Kreis Südliche Weinstraße) über die Erweiterung der Maismühle im Ort gestritten. Vor allem die direkten Anwohner fürchten, dass weitere Silos das Ortsbild verschandeln und ihre Häuser damit weniger wert sind.

Gemeinderat stimmt Erweiterungsplänen der Maismühle zu

Laut Ortsgemeinde hatte es rund 85 Stellungnahmen, also Fragen und Einwände zum allerersten Entwurf gegeben, eingereicht von Behörden, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern. Nun wurden die überarbeiteten Pläne des Unternehmens im Gemeinderat vorgestellt. Der Gemeinderat von Freimersheim hat über den Entwurf des Bebauungsplans knapp vier Stunden lang diskutiert. Bei der Abstimmung hat der Rat nach Angaben von Ortsbürgermeister Thorsten Mees (CDU) den Entwurf angenommen.

Mais-Silos werden nicht am zuerst geplanten Standort aufgestellt

Cornexo , der Betreiber der Maismühle, äußerte sich zu den neuen Plänen am Standort Freimersheim: "Durch die Änderungen ist nicht mehr viel übrig von dem, was wir mal geplant hatten in Freimersheim", sagte ein Sprecher von Cornexo dem SWR. Die ursprünglich angedachten Silos sollen nun nicht mehr am Standort aufgebaut werden. Die offene Ladezone für Lkw soll geschlossen werden, das heißt, die Lastwagen werden nach dem Umbau im Gebäude entladen.

Betreiber der Maismühle expandiert nach Offenbach an der Queich

Der ganze Prozess habe viel Geld und Zeit gekostet, so der Cornexo-Sprecher: "Das ist schwierig, wenn wir unseren Kunden nicht so zuliefern können, wie wir wollen." Deswegen expandiere man nun nach Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße). Rund zehn Kilometer von Freimersheim baut der Maismühlen-Betreiber die Produktion seiner glutenfreien Nahrungsmittel auf. Geplant sei auch, Silos aufzubauen – Silos, die ein Teil der Bevölkerung in Freimersheim abgelehnt hatte.

Die Maismühle in Freimersheim. Sie gehört der Firma Cornexo. Die Firma hat ihre Baupläne umgearbeitet. Der Gemeinderat hat dem Bebauungsentwurf zugestimmt. SWR

Entwurf zu Erweiterungsplänen wird öffentlich ausgelegt

Wie es am Standort in Freimersheim weitergeht? Die übergeordnete Verbandsgemeinde Edenkoben wird den Entwurf des Bebauungsplans vier Wochen lang auslegen. Dann können wieder alle, die vom Ausbau betroffen sind, ihre Stellungnahmen, Einwände und Fragen abgeben. Die muss die Firma dann wieder in ihre Pläne einarbeiten. Am Ende soll dann der Bebauungsplan stehen, über den der Gemeinderat noch einmal abstimmen muss.

Ortsbürgermeister von Freimersheim hofft auf Kompromiss

Freimersheims Ortsbürgermeister Mees hofft, dass "wir eine Lösung finden, die für den Ort und die Mühle vertretbar ist." In dem 1.000-Einwohner-Ort hatte sich nach Bekanntwerden der Pläne eine Bürgerinitiative gebildet. Drei Vertreterinnen und Vertreter der BI sitzen mittlerweile im Ortsgemeinderat.

Cornexo produziert unter anderem Maismehl, Maisgrieß und glutenfreie Backmischungen mit rund 40 Millionen Euro Umsatz.