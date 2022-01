Einbruchserie in Kindergärten

In den vergangenen Nächten hat es gleich mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten gegeben. So meldet die Landauer Polizei zwei Einbrüche in Offenbach an der Queich und in Frankweiler. Dabei seien elektronische Geräte gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei in Edenkoben wurde auch in eine Kita in St. Martin eingebrochen. Dort hätten die Täter Geld, einen Computer sowie Schlüssel erbeutet. Der Schaden in St. Martin betrage mehrere Tausend Euro. Bereits zum Jahreswechsel seien Kitas in vier weiteren südpfälzischen Gemeinden das Ziel der bislang unbekannten Täter gewesen. Die Beamten in Landau und Edenkoben bitten um Hinweise.