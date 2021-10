Unbekannte Täter sind in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) in zwei Schulen eingebrochen. In der Schillerschule brachen sie etliche Türen und Schränke auf und stahlen sie Bargeld sowie einen Laptop. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. In der Ernst-Reuter-Schule wurden 100 Euro Bargeld gestohlen.

Ein Zeuge hatte zwei verdächtige Jugendliche in der Nähe beobachtet. Die Haßlocher Polizei bittet um Hinweise. Die Taten waren am Montagabend.