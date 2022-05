Suche nach Spuren von unbekannten Einbrechern

Nach einer Einbruchserie in der Nacht zum Samstag im Gewerbepark West in Herxheim im Kreis Südliche Weinstraße gibt es nach Angaben der Polizei Landau bisher noch keine Hinweise auf die Täter. Ab Montag wollen Ermittler weitere Spuren sichern, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei den Einbrüchen in sechs Firmen sei ein Sachschaden in sechsstelliger Euro-Höhe entstanden. Die Täter hätten die Fenster zu Büroräumen aufgehebelt und in den Innenräumen mit brachialer Gewalt gewütet. Entwendet wurden unter anderem Computer, Mobiltelefone, E-Bikes und Kontaktlinsen. Der Wert des Diebesgutes liegt nach Polizeiangaben im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.