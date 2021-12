Einbrechern nicht auch noch die Türen öffnen

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist an diesem Wochenende in Speyer mit einem Stand auf der Bau- und Immobilienmesse 'meinZuhause' vertreten. Experten liefern Informationen zum Thema Einbruchschutz. Am Stand der Kriminalprävention erhalten Messe-Besucher Tipps, wie sie ihr Haus oder ihre Wohnung schützen können. Außerdem gibt es Vorträge zum Thema. Nach Angaben eines Polizeisprechers haben es einige Hausbesitzer jedoch in diesem Sommer den Einbrechern besonders leicht gemacht. Im Bereich Grünstadt und Frankenthal hätten Anwohner häufig zum Lüften ihre Terassentüren offenstehen lassen. Der oder die Diebe konnten im Erdgeschoss ohne ein Hindernis Wertsachen wie Geldbeutel oder Armbanduhren mitnehmen. Die Polizei rät, Türen und Fenster zu schließen und abzusichern. Normalerweise seien Einbrecher eher im Winter aktiv.