Einbruch im Zoo Landau

Nach Angaben der Stadt sind Unbekannte in der vergangenen Nacht in den Landauer Zoo eingestiegen und haben erheblichen Schaden verursacht. Der Zoodirektor ist stinksauer.

Die Alarmanlage im Zoo hat um Punkt 2:42 Uhr in der Nacht ausgelöst; Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell aber nicht. Es sei glücklicherweise weder Mensch noch Tier etwas passiert und auch nichts gestohlen worden. Offenbar sind die Täter in den Kiosk und das Restaurant eingedrungen. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei über tausend Euro, vor allem die Fenster haben richtig was abbekommen. Hinweise erbittet die Polizei Landau.

Der Eingang im Zoo Landau - hier sind die Täter eingestiegen. SWR

Schäden am Fenster Pressestelle Landau in der Pfalz

Zoodirektor ist entsetzt und wütend

Jens-Ove Heckel, der Direktor des Landauer Zoos, versteht die Welt nicht mehr: "In einen Zoo einzubrechen, dafür fehlt uns nun wirklich jedes Verständnis". Es sei außerdem vollkommen sinnlos: "Im Zoo werden keine großen Bargeldsummen aufbewahrt." Dem SWR sagte Heckel, es ist vermutlich ein Fall für die Versicherung, aber es wird bestimmt einige Zeit dauern, bis der Schaden fachgerecht repariert sein wird. Der Einbruch sei zudem schlicht eine Beleidigung für sein Team, das jeden Tag alles gebe, um den Zoo trotz begrenzter Mittel am Laufen zu halten.