Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in Ebertsheim (Kreis Bad Dürkheim) in eine Metzgerei eingebrochen. Nach Angaben der Polizei waren die Einbrecher jedoch weder an Fleisch- noch an Wurstwaren interessiert. Sie hätten in der angrenzenden Wohnung Schränke und Schubladen durchwühlt und aus der Metzgerei-Kasse 500 Euro erbeutet. Die Inhaber seien in der Nacht nicht zuhause gewesen, sie bemerkten den Einbruch erst Stunden später. Die Täter seien offenbar über das Hoftor geklettert. Die Polizei Grünstadt bittet Zeugen um Hinweise.