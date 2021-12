per Mail teilen

Die Polizei Bad Dürkheim sucht Zeugen eines Wohnungseinbruchs in Freinsheim in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der Eigentümer konnte zwar einen Täter auf frischer Tat ertappen und festhalten, mindestens ein weiterer Einbrecher ist aber geflüchtet. Sowohl der gestellte Täter, als auch der Wohnungseigentümer und ein Helfer wurden leicht verletzt. Die Unbekannten wollten nach Polizeiangaben in eine Ferienwohnung und eine Lagerhalle eindringen.