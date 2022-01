Erneut Einbruch bei Firma für Industriemotoren

Unbekannte sind in das Gebäude einer Firma für Industriemotoren in Bad Dürkheim eingebrochen und haben mehrere Elektrogeräte erbeutet. Nach Polizeiangaben fand der Einbruch im Gewerbegebiet Bruch in den Tagen zwischen dem 30. Dezember und dem 3. Januar statt. Die Täter hätten mehrere Türen aufgehebelt und Scheiben eingeschlagen. Dadurch sei ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden. Aus Büroräumen entwendeten sie mehrere Computer-Laptops sowie größere Elektrogeräte. Bereits in der Woche vor Weihnachten waren unbekannte Täter bei der Firma eingebrochen, so die Polizei. Ob ein Zusammenhang besteht, werde noch ermittelt.