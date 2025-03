Einbrecher stehlen BMW in Landau und zünden ihn an

In der Nacht auf Montag ist ein Auto der Marke BMW auf einem Parkplatz in Landau in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben hatten Einbrecher den Pkw am Sonntag gestohlen.

Die unbekannten Täter hatten am Sonntagmorgen gegen vier Uhr ein Fenster in einem Einfamilienhaus im Landauer Wohngebiet Wollmesheimer Höhe aufgehebelt, berichtet die Polizei. Dort durchwühlten sie das Haus und klauten den Schlüssel des BMW. Ob Einbrecher weitere Gegenstände gestohlen haben, ist laut Polizei noch unklar. Denn die Bewohner waren im Urlaub. Der ausgebrannte BMW am Danziger Platz in Landau ist voller Löschschaum. Einbrecher hatten ihn geklaut. Pressestelle Polizei Landau Haben Einbrecher geklauten BMW in Landau angezündet? Die Feuerwehr war dann nach eigenen Angaben kurz vor Mitternacht zu dem brennenden Auto auf den Danziger Platz im Wohngebiet Horst gerufen worden. Der BMW brannte da schon lichterloh. 13 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit Löschschaum. Der Einsatz dauerte etwa bis 1:30 Uhr. Der BMW brannte völlig aus. Die Polizei Landau geht davon aus, dass die Einbrecher das Auto absichtlich angezündet haben, um Spuren zu verwischen, sagte ein Sprecher. Und weiter: "Dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat, wäre ein sehr großer Zufall." 15.000 Euro Schaden durch Autobrand in Landau Den Schaden durch den Autobrand schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.