Einbrecher haben in Schweighofen im Kreis Südliche Weinstraße gleich mehrfach zugeschlagen. Nach Polizeiangaben gab es in der Ortsgemeinde in der vergangenen Nacht drei Einbrüche. Zum einen sind Unbekannte in den Verkaufsraum und das Wohnhaus eines Obst- und Gemüsehofes eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Außerdem sei aus einem Vereinsheim ein Fahrrad gestohlen worden. An einem weiteren Wohnhaus versuchten die Täter die Haustür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Polizei geht von einer Einbruchsserie und von einem oder mehreren Tätern aus. Sie bittet Zeugen um Hinweise.