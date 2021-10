Mutmaßlicher Einbrecher nach Streit mit Freundin festgenommen

per Mail teilen

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in Grünstadt einen Mann festgenommen, der in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen sein soll. Der Inhaber des Ladens hatte die Beamten alarmiert und ihnen Videoaufnahmen von einem Mann gezeigt, der kurz zuvor das Geschäft aufgebrochen und mehrere hundert Euro Bargeld sowie Zigaretten gestohlen hatte.

Als die Polizisten wenig später in die Wohnung eines Paares gerufen wurden, wo ein 40 Jahre alter Mann laut Nachbarn gerade "mal wieder" seine Freundin verprügele, erkannten sie den Einbrecher vom Video und nahmen den Tatverdächtigen fest.