Unbekannte Einbrecher erbeuten mindestens 100.000 Euro

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag in Speyer mindestens 100.000 Euro erbeutet. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in eine Fleischhandelsfirma ein und flexten dort den Tresor auf. Die Tatzeit sei zwischen 22 Uhr am Freitag und 4:15 Uhr am frühen Samstagmorgen gewesen. Experten der Kriminalpolizei hätten ihre Spurensicherung bereits abgeschlossen. Die Beamten gehen von großem Lärm während der Tat aus und bitten um Hinweise. Bei dem Fleischhandel in der Rheinhäuser Straße in Speyer handelt es sich um eine Firma, die nach eigenen Angaben 50 Mitarbeiter beschäftigt und als bedeutender Lieferant von Dönerfleisch gilt.