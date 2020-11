In der vergangenen Nacht sind zwei junge Männer nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in Gommersheim im Kreis Südliche Weinstraße von der Polizei festgenommen worden. Die Videoüberwachungsanlage hatte die beiden Täter gefilmt. Gegen 23 Uhr 30 brachen die zwei Dieben nach Angaben der Polizei in das Gebäude des Modellflugvereins in Gommersheim ein. Ein Zeuge konnte den Einbruch über die Videoüberwachungskamera verfolgen und die Polizeibeamten auf dem Laufenden halten. Die Täter seien über einen Feldweg geflüchtet. Beamte konnten die verblüfften Einbrecher im acht Kilometer entfernten Hanhofen festnehmen. Es soll sich um zwei 22 Jahre alte Männer handeln. Ihr Fahrzeug sei bis unter das Dach mit Brennholz beladen gewesen. Anschließend hätten die zwei Diebe das entwendete Brennholz wieder zum Gommersheimer Vereinsheim gebracht. Unter polizeilicher Beobachtung hätten sie das Diebesgut, wie es wörtlich heißt, „wieder fein säuberlich“ aufstapeln müssen.