Hilfe zur Selbsthilfe für Senioren in Ludwigshafen

Jeder wünscht sich, bis ins hohe Alter eigenständig zu leben. Die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe Ludwigshafen helfen Senioren seit 25 Jahren, dass ihnen das gelingt.

Birgit Kambert, Leiterin der Ludwigshafener Nachbarschaftshilfe, ist stolz auf ihre 180 ehrenamtliche Helfer. Ihnen mit einem schönen Fest danke zu sagen, für unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz, auch in Corona-Zeiten, ist ihr wichtig. Wir erwischen sie bei den letzten Vorbereitungen fürs Fest. Eigentlich will sie gerade von ihrem Hemshofer Büro Sachen fürs Fest in den Hack-Museumsgarten tragen, aber für Lob auf ihre Helfer nimmt sie sich immer Zeit.

Grundschulung für Ehrenamtliche

"Wissen Sie, dass ist kein einfacher Job. Wir schauen uns schon genau an, wer sich bei uns als Helfer meldet. Man benötigt nicht nur gewisse berufliche Fertigkeiten, man muss auch das nötige Feingefühl für den Umgang mit älteren und kranken Menschen mitbringen", erklärt sie. Deshalb müssen die neuen Helfer auch eine umfassende Grundschulung mitmachen.

Hauptsächlich Hilfe für Alleinlebende

Geholfen wird hauptsächlich alleinstehenden, älteren Menschen, die gar keine Angehörige mehr haben oder deren Familien zu weit weg wohnen, als dass sie sich selbst kümmern könnten. Gemeinsame Einkäufe, gemeinsames Kochen oder Spazieren gehen oder einfach nur zusammen einen Kaffee trinken fallen in den Arbeitsbereich der Helfer. Aber auch ein Arzt- oder Behördengang steht manchmal auf dem Programm.

"Wichtig ist es uns, dass die älteren Menschen diese Aufgaben zusammen mit den Helfern machen. Es geht nicht darum, die Leute zu bedienen. Das wollen die auch meistens gar nicht. Die wollen ja selbstständig bleiben. Und wichtig ist es auch, dass die zu Betreuenden diese Hilfe selbst wollen. Wenn die Tochter meint, meine Mutter brauchte jemand, der mit ihr spazieren geht, die Mutter aber gar nicht mit jemandem Fremden spazieren gehen will, wird’s schwierig", weiß Leiterin Birgit Kambert. Das herauszufinden, bedarf viel Fingerspitzengefühl von den Helfern.

Herausforderung Corona-Pandemie

Die Pandemie war und ist für die Nachbarschaftshilfe Ludwigshafen eine riesige Herausforderung. Zum einen hätten sich Familien gemeldet, die auf die Betreuung durch Fremde in dieser Zeit lieber verzichten wollten. Zum anderen hätten sich auch Helfer zurückgezogen aus Angst vor Ansteckung. Viele Angebote hätten eine ganze Weile ruhen müssen, so Birgit Kambert. Aber die Kreativität der Helfer sei enorm gewesen. "Sie haben wöchentlich Briefe an die älteren Menschen geschrieben, mit ihnen regelmäßig telefoniert. Eine Helferin hat sich auch einfach vor das Seniorenheim gestellt und von außen mit ihrem Schützling kommuniziert", erzählt sie.

Helfer in Ludwigshafen gesucht

Doch nun käme alles wieder so langsam wieder ins Laufen. Die erste größere Grundschulung für neue Helfer konnte gerade absolviert werden, eine neue Runde noch in diesem Jahr ist bereits angedacht. "Helfer können wir immer brauchen. Unsere Helfer werden ja auch älter. So mancher ehemaliger Helfer benötigt jetzt wiederum selbst unsere Hilfe und weiß ja jetzt sehr gut, wohin er sich vertrauensvoll wenden kann", lacht Birgit Kambert und huscht schnell in den Hack- Museumsgarten – aufbauen fürs große Helferfest.