Joggen nach GPS und dabei Figuren in digitale Stadtpläne zeichnen – die etwas andere Art Sport zu treiben. Der Ludwigshafener Norbert Asprion hat diese Art des Sports für sich entdeckt. Während er mit einer speziellen App durch die Straßen von Ludwigshafen joggt, entstehen bei ihm Tierfiguren. Warum und wie er das macht und was er dabei so entdeckt hat, erzählt er uns in dieser Folge.