Vom ersten Lockdown bis hin zu den ersten Impfungen: Eine Chronologie eines ganzen Jahres.

Januar: Pfälzer Krankenhäuser rüsten sich gegen das Corona-Virus

Bereits Mitte Januar haben die Krankenhäuser in der Vorder- und Südpfalz einen Plan im Umgang mit dem Corona-Virus ausgearbeitet. Mitarbeiter werden sensibilisiert und Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Dazu gehören Laborröhrchen für Hals-Rachen-Proben, Mundschutz und spezielle Masken, die auch Viren filtern - erklärt die Chefärztin Petra Meier aus dem St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen. Das bestätigen auch die anderen Krankenhäuser in Neustadt, Speyer, Landau oder Bad Dürkheim. Laborproben werden zur Untersuchung in die Berliner Charité gebracht. Bei einem Verdachtsfall sollen die Patienten in Einzelzimmern - bestenfalls mit Schleusenfunktion - isoliert werden. Damals sagen die Kliniken noch, sie würden die Gefahr ernst, warnen aber vor eine Hysterie.

Februar: Die ersten Corona-Infizierten in der Pfalz

Am ersten Februar 2020 landet in Frankfurt eine Maschine der Bundeswehr mit Menschen aus Deutschland, die die Bundesregierung aus Wuhan herausgeflogen hat.

Erst am Vortag ist bekannt geworden, dass die Bundesregierung reisende Bürger aus Wuhan ausfliegen lassen will. An Bord seien mehr als 100 Personen, hat Außenminister Heiko Maas dazu in Berlin erklärt.

Sie werden nach ihrem Flug nach Frankfurt direkt auf eine Quarantänestation der Bundeswehr in Germersheim gebracht - aus Schutz vor dem Corona-Virus.

Februar: Reisebüros reagieren auf die Corona-Fälle in Italien

Am 25. Februar haben Unternehmen in der Vorder- und Südpfalz ihre Dienstreisen nach Italien eingestellt, darunter auch die BASF in Ludwigshafen. Auch der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat seinen Mitarbeitern Dienstreisen nach Italien untersagt. Der Konzern unterhält ein Büro in Mailand.

Reisebüros in der Region melden zahlreiche Stornierungen von Italienreisen im touristischen Bereich. Kunden erkundigen sich vermehrt nach anderen Urlaubszielen.

März: Gimmeldinger Mandelblütenfest wird abgesagt

Anfang März muss die Stadt Neustadt das traditionelle Mandelblütenfest wegen des Corona-Virus absagen. Das Fest in Neustadt-Gimmeldingen gilt als Auftakt der Weinfest-Saison in der Pfalz.

"Die Virus-Verbreitungsgefahr ist nicht vertretbar, wenn sich zehntausende Menschen auf dem beliebten Weinfest in Neustadt-Gimmeldingen auf engsten Raum begegnen." Marc Weigel, Oberbürgermeister von Neustadt

März: Erste Corona-Infizierte in der Vorder- und Südpfalz

Am 4. März meldet das Gesundheitsministerium in Mainz, dass nun auch in der Vorder- und Südpfalz bei zwei Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden ist. Darunter ist eine Person aus dem Landkreis Germersheim und eine Person aus dem Landkreis Bad Dürkheim. In den Wochen danach kommen immer mehr Menschen dazu, die sich in der Vorder- und Südpfalz infizieren.

März: Elsass-Lothringen wird Risikogebiet

Nachdem Mitte März die französische Region Elsass-Lothringen zum Corona-Risikogebiet ernannt wurde, reagieren die deutschen Nachbarregionen prompt. In Landau und den beiden Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim gelten dadurch strengere Regelungen im Kampf gegen das Corona-Virus als von der Landesregierung verkündet. Bürger aus Landau und den beiden Landkreisen können sich draußen nur noch alleine oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt aufhalten.

In Landau und den beiden Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim sind außerdem Grünflächen und Parks gesperrt. Spazieren und Joggen gehen, darf man allerdings, etwa im Wald und auf den Gehwegen.

März: Hilfe von der Bundeswehr

Die Stadt Landau und die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim haben wegen der Ausbreitung des Corona-Virus auch die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Die Kommunen wollen, dass die Bundeswehr eine Intensivstation in einem leerstehenden Teil des Krankenhauses in Bad Bergzabern aufbaut.

März: Erste Corona-Testzentren in der Vorder- und Südpfalz

Am 17. März hat im Landauer Gewerbegebiet das neue Diagnosezentrum für Corona-Verdachtsfälle ihren Betrieb aufgenommen. Die Bewohner von Landau und den Kreisen Germersheim und Südliche Weinstraße müssen bei den Tests in ihren Autos bleiben. Das Diagnosezentrum auf dem neuen Messplatz in Landau darf nur mit dem Auto angefahren werden.

März: Erster Corona-Todesfall in der Pfalz

In Neustadt ist am 22. März der erste Mensch in der Vorder- und Südpfalz an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Es ist ein 84-jähriger Mann aus Neustadt. Wie der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel damals mitteilt, hat der Mann zuvor in einem Seniorenheim in Neustadt gewohnt und ist im Krankenhaus Hetzelstift verstorben. Es ist der dritte Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Rheinland-Pfalz.

Mai: Nach Lockdown machen Schulen auf

Für rund 43.000 Schülerinnen und Schüler in der Pfalz hat am 5. Mai nach der Corona-Zwangspause erstmals wieder der Unterricht begonnen. Nach Angaben der Schulbehörde ADD in Trier gehen die 10. und 12. Klassen sowie in den Grundschulen die 4. Klassen wieder zur Schule . Die Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, ist eine Herausforderungen, erklärt damals der Schulleiter des Carl-Bosch-Gymnasiums in Ludwigshafen Ulf Boeckmann.

"Die Klassenräume mussten umgestellt werden, wir haben ja nur halbe Lerngruppen. Die Wegeplanung musste gemacht werden, um die Kinder jahrgangsweise zu trennen. Das muss ausgeschildert werden. Desinfektionsmittel musste bereit gestellt werden, also damit waren wir zwei Wochen lang mit beschäftigt." Ulf Boeckmann, Schulleiter des Carl-Bosch-Gymnasiums in Ludwigshafen

Juni: Erste Corona-Ambulanz in Speyer schließt wegen geringer Nachfrage

Anfang Juni muss die Corona-Ambulanz in Speyer wieder schließen. Wie die Speyerer Stadtverwaltung mitteilt, sind die Infektionszahlen in der Region rund um Speyer in den vergangenen Wochen gesunken und konstant niedrig. Daher geht die Einrichtung im Erdgeschoss des ehemaligen Stiftungskrankenhauses außer Betrieb. Patienten, die positiv getestet wurden, werden dann erst einmal wieder in Arztpraxen betreut.

Juni: Nach einer Hochzeitsfeier wird Schwegenheim zum Corona-Hot-Spot

Durch eine Hochzeitsfeier in der freikirchlichen Gemeinde in Schwegenheim am 27. Juni wird die Gemeinde zu einem kleinen Corona-Hotspot. Zur Feier kommen etwa 100 Gäste - allerdings laut Kreisverwaltung unter strengen Hygieneauflagen. Die Kreisverwaltung hat die Feier erlaubt und alle Hochzeitsgäste während des Festes auf das Corona-Virus getestet. Laut Testergebnissen sind damals 12 Gäste mit dem Corona-Virus infiziert gewesen. 144 Menschen der Gemeinde werden vom Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt.

August: Schule im Präsenzunterricht geht los

Nach sechs Wochen Sommerferien geht ab dem 17. August wieder die Schule los. Erstmals wieder im regulären Präsenzunterricht. So sehen die Vorbereitungen an einem Bad Dürkheimer Gymnasium damals aus:

September: Kein Wurstmarkt wegen Corona-Virus

Es hat sich zwar abgezeichnet, trotzdem ist die Absage des Wurstmarktes im Juli ein herber Schlag für die Pfälzer.

Stattdessen gibt es im September einen virtuellen Wurstmarkt. Auf Youtube und Facebook werden Filme freigeschaltet, die sollen Dürkheimer Weinfeststimmung nach Hause bringen. Dafür hat die Stadt Bad Dürkheim nach eigenen Angaben mehrere zehntausend Euro ausgegeben. An zehn Drehtagen entstanden Filme, die Teile des Wurstmarkprogramms zeigen, vom Fassanstich bis zu Jazz im Weindorf. Außerdem gab es im Vorfeld Weinpakete von Dürkheimer Winzern zu kaufen.

Oktober: Corona-Ausbruch bei Tiefkühlfirma in Bobenheim-Roxheim

In einer Firma für Tiefkühlkost in Bobenheim-Roxheim im Rhein-Pfalz-Kreis sind am 16. Oktober insgesamt 45 Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Dezember: Ausgangssperren in drei Städten und einem Kreis

Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis: Gemeinsam haben sich die Städte und Landkreise Anfang Dezember auf eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 bis 5 Uhr morgends geeinigt. Demnach dürfen die 427.000 Einwohner in den drei Städten und im Kreis nur aus wichtigen Gründen ihr Haus verlassen, zum Beispiel, um zur Arbeit zu kommen oder um wegen eines Notfalls ins Krankenhaus zu fahren.

Grund sind die hohen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus. Ludwigshafen hat mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 410 als erste Stadt in Rheinland-Pfalz die Grenze von 400 überschritten. Auf Platz 2 folgt damals Speyer mit einem Inzidenzwert von 366.

Man vermute bei den privaten "Wohnzimmer-Treffen" die meisten Ansteckungsherde, so Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck im Dezember. Der Schritt solle helfen, diese Kontakte einzugrenzen.

Dezember: Erste Impfungen gegen das Corona-Virus in der Vorder- und Südpfalz

In Neuhofen werden am 27. Dezember die ersten Menschen in der Region gegen das Corona-Virus geimpft. Insgesamt sind in der Pro Seniore Residenz in Neuhofen am Sonntag 104 Personen geimpft worden, darunter 25 Mitarbeitende. Das 10-köpfige mobile Impfteam des DRK sowie ein Arzt und eine Apothekerin haben knapp sieben Stunden für die Impfaktion gebraucht. Ein Tag später geht es in Speyer weiter.

Januar: Impfungen verzögern sich

Vertreter von Pfälzer Seniorenverbänden und -einrichtungen kritisieren Mitte Januar, dass in den kommenden Wochen weniger Corona-Impfungen möglich sind als geplant. Für die zweite Impfrunde sei aber noch genug vorhanden.

Wer schon die erste Dosis erhalten hat, bekommt auch noch die zweite Corona-Impfung. Das sichert der rheinland-pfälzische Impfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) zu.

Februar: Keine nächtliche Ausgangssperre mehr in Speyer

Seit dem 1. Februar gibt es in Speyer keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Vor Weihnachten hatte die Domstadt einen Inzidenzwert von 516 und war damit Spitzenreiter in ganz Rheinland-Pfalz. Dann wurde viel getan. Ende Januar liegt der Inzidenzwert stabil bei 80 lag.

Im Gegensatz zu Speyer haben Ludwigshafen, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis ihre Ausgangssperren noch bis zum 14. Februar verlängert.

Wie hat sich 2020 das Corona-Virus in der Pfalz entwickelt?