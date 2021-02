Anfang Februar kamen die ersten Corona-Fälle in die Pfalz, im März kam der erste Lockdown. Matthias Klundt aus Landau-Mörzheim war einer der Ersten, der schwer erkrankt war.

Matthias und Uli Klundt SWR

Den damals 55-jährigen hätte das Virus fast das Leben gekostet. Am 22. März bekam Matthias Klundt plötzlich Fieber und Bauchschmerzen. Der Hausarzt tippt auf eine Magen-Darm-Entzündung. Klundt: "Das hatte ich vor zweieinhalb Jahren schon mal und die Symptome waren eigentlich ähnlich. Niemand hat daran gedacht, dass es sich um Corona handeln könnte."

Ansteckungsquelle unbekannt

Doch es geht im schnell schlechter. Er bekam hohes Fieber, vier Tage später brach er am Frühstückstisch ohnmächtig zusammen. Im Vinzentius-Krankenhaus in Landau dann die Diagnose: Corona. "Ich konnte es nicht fassen, weil ich hatte eigentlich die letzten 14 Tage alles gemieden. Wir hatten die Besuche in der Familie abgesagt. Es war niemand in Skiurlaub."

Ohne Abschied ins Koma versetzt

Auf der Corona-Isolierstation bekam er nach einigen Tagen nachts plötzlich kaum noch Luft und hatte unerträgliche Schmerzen. Dank des Bettnachbarn konnten die Ärzte schnell handeln, ihn ins Koma versetzen. Seine Frau bekam alles nur aus der Ferne mit.

"Gehts dem Mann schlecht, gehts einem auch schlecht. Also er hat es ausgetragen und ich hab's daheim psychisch ausgetragen." Uli Klundt, Ehefrau

Was Uli Klundt damals nicht wusste: Ihr Mann hatte ein akutes Leberversagen. Die Ärzte kämpften um sein Leben. Acht Tage lang lag er im Koma. Beim ersten Aufwach-Versuch habe er sich seinen Beatmungsschlauch herausgerissen und sei zum Fenster gestürzt - weil er glaubte, man habe ihn weggesperrt, so Matthias Klundt. Später erfuhr er, dass er halluziniert habe, was typisch bei Komapatienten sei.

Am Ostersonntag aus dem Koma aufgewacht

Dann bekam der Südpfälzer auch noch eine Lungenentzündung und musste wieder ins künstliche Koma versetzt werden. Nach zwei weiteren Wochen am Ostersonntag dann die erlösende Nachricht: "Ich wusste das nicht, das sie ihn rausholen aus dem künstlichen Koma. Ich habe meinen Regelanruf morgens gemacht und die sagten dann: 'Wir haben ihren Mann heute Morgen aus dem Koma rausgeholt und Sie können mit ihm telefonieren.' Und das war natürlich Wahnsinn."

Weil er anfangs schwach und 10 Kilo leichter war als zuvor, musste er erstmal im Vinzentius-Krankenhaus bleiben. Seinen 56. Geburtstag feierte er dort.