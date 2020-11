per Mail teilen

In Speyer sind in den vergangenen Tagen mehrfach Asylbewerber aus fahrenden Autos heraus mit rohen Eiern beworfen worden. Dabei wurden auch zwei Menschen leicht verletzt.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, hatten zwei Angegriffene noch versucht, die heranfliegenden Eier abzuwehren. Sie erlitten durch die zerborstenen Schalen leichte Schnittverletzungen. Die Vorfälle ereigneten sich überwiegend abends in der Spaldinger Straße, in der auch eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber ist. Zum erstem Mal wurden am Sonntag vor zwei Wochen Menschen aus fahrenden Autos heraus beworfen.

Zahl der Attacken noch unklar

Sechs Asylbewerber und ein Deutscher wurden Opfer der Eier-Attacken. Meist wurde dabei die Kleidung beschmutzt. Wie oft nach Menschen geworfen wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um einen fremdenfeindlichen Hintergrund handelt, so ein Polizeisprecher. Allerdings hätten die Eierwerfer in der Dunkelheit nicht unbedingt erkennen können, wen sie bewerfen.

Einer der Vorfälle ereignete sich auch rund zwei Kilometer von der Aufnahmeeinrichtung entfernt. Der Deutsche wurde etwa 400 Meter vom Einrichtungsgebäude entfernt getroffen.

Drei Fahrzeuge gesucht

Die Polizei fahndet auch nach den Fahrzeugen, aus denen die Wurfgeschosse kamen: Ein dunkler BMW, ein dunkler sowie ein hellfarbener Mercedes. Die Fahrzeuge waren nach bisherigen Ermittlungen mit mehreren Personen besetzt, die jedoch bislang nicht näher beschrieben werden konnten.