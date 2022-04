Brücke für Eichhörnchen in Landau angebracht

Die Ortsgemeinde Landau-Wollmesheim hat eine eigene Brücke nur für Eichhörnchen am Ortseingang installiert. Sie soll die niedlichen Nager vor dem Überfahrenwerden retten.

In Landau-Wollmesheim hängen Baumpfleger eine dreieinhalb Zentimeter dicke "Brücke" - in Form eines Seils - für Eichhörnchen auf SWR

Dienstagvormittag im Landauer Stadtdorf Wollmesheim: Ein Ende der Eichhörnchenbrücke ist bereits befestigt, an einem Baum am Ortseingang. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hangelt sich Baumpfleger Lennart Riehling gerade an einem zweiten Baum hoch. Weit oben in der Baumkrone macht er das andere Ende der "Brücke" fest.

Dickes Seil dient als Brücke

Unten auf der Wiese steht Riehlings Chef und beobachtet die Arbeit. Eine Eichhörnchenbrücke würden sie heute zum ersten Mal anbringen, erklärt Baumpfleger Joachim Osterheld.

Das Wort "Brücke" ist ein bisschen irreführend, erfüllt für die Wollmesheimer Eichhörnchen aber genau diesen Zweck. Eigentlich ist es ein schwarzes Seil, dreieinhalb Zentimeter dick. Das stärkste Seil, dass Osterheld für diesen Zweck kaufen konnte.

Nur schwer zu erkennen: Die nur dreieinhalb Zentimeter dicke Eichhörnchen-Brücke zwischen zwei Bäumen am Ortseingang von Landau-Wollmesheim SWR

Ein künstlicher Ast für die Nagetiere

In den Worten der Stadtverwaltung Landau ist die Eichhörnchenbrücke ein "künstlicher Ast". Seitdem aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt werden mussten, können die Hörnchen nicht mehr von Ast zu Ast springen, erklärt Doreen Wenz vom Umweltamt. Die Tiere müssen direkt über die Straße hüpfen und laufen dabei Gefahr, von einem Auto erwischt zu werden.

Vorbild Trier

Die Idee, den Nagetieren zu helfen, hatte ein Winzer aus dem Nachbardorf, der hat es an die Naturschutzorganisation NABU herangetragen. Der NABU-Vertreter hat dann der Stadt Landau die Idee einer Eichhörnchenbrücke schmackhaft gemacht. Als Vorbild dient eine Aktion in Trier: im vergangenen Jahr wurden dort Seile über eine Straße gespannt, um den Tieren ein sicheres Überqueren zu ermöglichen.

Brücke zu hoch für die Eichhörnchen?

Vor Ort in Wollmesheim beobachten der NABU-Vertreter und der Winzer aus dem Nachbarort die Aktion. Kritisch blicken sie nach oben in die Bäume. So richtig zufrieden sind sie mit dem Aufhängen des Seiles nicht. Hängt das Seil nicht viel zu weit oben? Die Position sei suboptimal, bemängelt Ulf Janz vom NABU. Das Seil sei für die Eichhörnchen eigentlich zu hoch. So weit oben würden die kleinen Tiere normalerweise gar nicht klettern.

Eichhörnchen können sich blitzschnell fortbewegen, indem sie von Ast zu Ast und Baum zu Baum springen - wenn die Bäume denn nah genug stehen oder die Äste ausladend genug sind picture-alliance / Reportdienste Fabian Sommer

Die Vertreterin der Stadt erwidert, es müsse so weit oben sein - aus Sicherheitsgründen für die Fahrzeuge. Dies habe die zuständige Behörde, der Landesbetrieb Mobilität, so vorgegeben.

Kritik am Standort der Eichhörnchenbrücke

Auch die Auswahl der Bäume findet nicht die volle Zustimmung der Ideengeber. Weiter die Straße runter seien viel mehr Eichhörnchen unterwegs, weil dort rechts und links der Straße viel mehr Bäume stünden.

Wir schauen erst einmal, wie es hier oben läuft, sagt die Stadt.

Bereits weitere Eichhörnchenbrücke im Gespräch

Nach einer Stunde hängt das dicke Seil, dass den Wollmesheimer Eichhörnchen das Leben retten soll. Ob es den Tieren tatsächlich hilft, wird sich noch zeigen. Am Ende stimmen Tierschützer und Stadtverwaltung aber überein: ein weiteres Seil aufzuhängen, an einer vielleicht besseren Stelle, das sei auch kein Problem. Schließlich seien die Ausgaben gering: 400 Euro kostet das Hörnchen-rettende Seil.