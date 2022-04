Landau: Brücke für Eichhörnchen soll Leben retten

Eichhörnchen leben gefährlich in Landau-Wollmesheim. Nachdem in letzter Zeit einige Tiere überfahren wurden, bekommen sie jetzt eine eigene Brücke über die Straße.

Der Grund für die Eichhörnchen-Brücke: Mehrere Bäume in der Nähe der Kirche im Landauer Stadtteil Wollmesheim mussten gefällt werden. Seitdem können die Eichhörnchen nicht mehr wie gewohnt in luftiger Höhe auf den Ästen von einer Straßenseite auf die andere springen.

Eichhörnchen-Brücke bereits in Trier ein Erfolg

Noch vor Ostern will der Naturschutzbund Nabu ein fast 20 Meter langes geflochtenes Seil an der Wollmesheimer Kirche über die Fahrbahn spannen. Auf diesem Tau sollen die Eichhörnchen künftig die Landesstraße L510 überqueren. Seilbrücken für Eichhörnchen – das funktioniert, sagt Ulf Janz, der Vorsitzende des Naturschutzbundes Nabu in Landau. Er verweist auf die Stadt Trier. Dort wurden an drei für Eichhörnchen sehr gefährlichen Stellen Taue über die Fahrbahn gespannt, die von den Tieren gut angenommen würden.

Sponsor übernimmt Kosten

400 Euro kostet das Material für die Eichhörnchenbrücke. Die Stadt Landau hat den Vorschlag der Naturschützer sofort genehmigt. Die haben sogar einen Sponsor gefunden, der die Kosten für das dicke Tau übernimmt. Ein Baumpfleger, der erfahren ist im Klettern, will das Seil kostenlos zwischen den Bäumen spannen.

Eichhörnchenbrücke in Trier StadtTrier

Weitere Gefahrenstellen in Landau?

Alle Beteiligten hoffen, dass die Landauer Eichhörnchen so schlau sind wie ihre Artgenossen in Trier, den Zweck des Taus erkennen und künftig auf der Seilbrücke über die Straße balancieren. Der Nabu ruft die Bürger auf, weitere für Eichhörnchen gefährliche Stellen dem Umweltamt der Stadt Landau zu melden. Dann kann geprüft werden, ob auch dort Eichhörnchen-Brücken installiert werden.