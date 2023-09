Die Gemeinde Haßloch und das Land feiern gemeinsam den Ehrenamtstag. Im Mittelpunkt stehen ehrenamtlich engagierte Menschen. Für Besucher gibt es ein buntes Programm.

Am Sonntag ist zum 20. Mal Ehrenamtstag in Rheinland-Pfalz - dieses Mal in Haßloch. Dabei wird ehrenamtlich engagierten Menschen in Rheinland-Pfalz ein Dank ausgesprochen für ihren wichtigen Einsatz, der aus dem Alltag nicht wegzudenken ist. Die Besucher können am Aktionstag zahlreiche ehrenamtliche Vereine besser kennenlernen. Es wird ein buntes und abwechslungsreichen Programm angeboten.

Von Showacts bis hin zu Mitmachaktionen und Gastronomie im Ortskern

Eröffnet wird der landesweite Ehrenamtstag am Sonntag um 11 Uhr von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und dem Haßlocher Bürgermeister Tobias Meyer. Wie das Land mitteilt, wird es zwei große Bühnen geben, einen "Markplatz Ehrenamt" und eine "Blaulichtmeile". Auf dem "Marktplatz Ehrenamt" werden sich rund 50 Organisationen, Projekte, Einrichtungen und Initiativen aus der ganzen Pfalz mit Ständen vorstellen. Die "Blaulichtmeile" umfasst unter anderem Aktionsflächen mit landesweiten Hilfs- und Rettungsorganisationen und mit der rheinland-pfälzischen Polizei mit Einsatzfahrzeugen, so die Veranstalter.

Ehrenamtler stellen sich vor

Im Interview mit dem SWR haben sich zwei ehrenamtliche Vereine vorgestellt, die am Ehrenamtstag teilnehmen: Der Ludwigshafener Verein "Familie in Bewegung" und der Ortsverein der "Landfrauen" in Haßloch.

Team des Vereins "Familie in Bewegung" in Ludwigshafen Privat

Der Verein Familie in Bewegung in Ludwigshafen ist nach eigenen Angaben für Familien da. Der Verein will Mütter, Väter und Kinder langfristig begleiten, unterstützen, beraten und stärken. Die Verantwortlichen freuen sich, ihre Arbeit öffentlich vorstellen zu können und erhoffen sich durch die Teilnahme am Ehrenamtstag weitere Menschen für die Arbeit mit Familien zu begeistern.

Auf die Frage, was sich der Verein wünscht, antwortet die Vereinsvorsitzende: "Ehrenamtliche benötigen Anerkennung, Begleitung und Unterstützung. Zusätzlich braucht es Ideen, um mehr Ehrenamtliche für die Mitarbeit im Verein zu gewinnen. Deshalb wünschen wir uns als Vorstand, finanzielle Mittel und Menschen mit viel Zeit, um die Organisation und Koordination mit Engagierten zu leisten."

Das Vorstandsteam des Frauenverbandes Pfalz Privat

Der Landfrauen-Ortsverein in Haßloch gehört dem Landfrauenverband Pfalz e.V. an. Der Verband ist nach eigenen Angaben einer der größten Weiterbildungsanbieter im ländlichen Raum mit circa 450.000 Mitglieder bundesweit. Er bietet neben Seminaren zur Persönlichkeitsbildung zahlreiche Angebote wie Kulturreisen und Vorträge über Gesundheitsfragen an. Eine Sprecherin der Landfrauen von Haßloch sagte dem SWR, dass es den Mitgliedern am Ehrenamtstag wichtig ist, "das Vorurteil aus der Welt zu schaffen, dass Landfrauen einen bäuerlichen Hintergrund haben müssen oder nur gut Kuchen backen und kochen können." Auch der Landfrauen Ortsverein in Haßloch möchte seine eigene Vielfältigkeit vorstellen, auf sich aufmerksam machen und neue Mitglieder gewinnen.

"Uns ist es wichtig, das Vorurteil aus der Welt zu schaffen, dass Landfrauen einen bäuerlichen Hintergrund haben müssen oder nur gut Kuchen backen und kochen können."

"Ehrensache 2023" wird im SWR-Fernsehen live aus Haßloch übertragen

Zum Abschluss des Aktionstags überträgt der SWR die Live-Sendung "Ehrensache 2023" ab 18.15 Uhr vom Rathausplatz. Auch in der Sendung werden besondere ehrenamtliche Projekte, Vereine und Organisationen aus Rheinland-Pfalz vorgestellt und ausgezeichnet. Fünf Preisträger werden gekürt. Eine Auszeichnung ist der "Ehrensache-Publikumspreis“. Auf der Bühne tritt das bekannte Duo Glasperlenspiel auf, sowie der Stand-Up Comedian Toby Käp. Die Sendung gibt es nach der Ausstrahlung in der SWR-Mediathek.

Haßlocher Wochenmarkt: Da, wo sonst der Wochenmarkt stattfindet, wird am Sonntag die SWR-Sendung „Ehrensache“ über die Bühne gehen. Der Rathausplatz ist SWR-Standort. Gemeinde Haßloch

Premiere für Haßloch

Den Veranstaltern, der Staatskanzlei und der Gemeinde zufolge, erstreckt sich der Ehrenamtstag rund um das Haßlocher Rathaus, die evangelische Christuskirche und den Jahnplatz.

Haßloch freue sich darüber, dass die eigene Gemeinde als Veranstaltungsort ausgewählt wurde. Der Ehrenamtstag selbst findet immer in einer anderen Stadt oder Gemeinde statt. Für Haßloch habe vieles gesprochen, so der Sprecher der Gemeinde, Marcel Roßmann. Mehr als 120 Vereine prägen das kulturelle und gesellschaftliche Leben. Diese sorgen für Gemeinschaft und Zusammenhalt, so Roßmann.

"Unser Argument bei der Bewerbung für den Aktionstag war, dass in Haßloch dem Ehrenamt ein besonders hoher Stellenwert zugeschrieben wird."

Eine Haßlocher Besonderheit sei laut Roßmann die "Aktionsfläche Ehrenamt", auf der Besucher Spiel- und Mitmachaktionen finden. Die werden von den Haßlocher Vereinen und der Gemeinde betreut. Dort stehen unter anderem ein eingezäunter Mini-Fußballplatz (Soccer Cage), ein Kleinfeldnetz für Tennis, eine Riesendartscheibe und eine Sumo-Matte zur Verfügung.

Ehrenamtstag in Haßloch: Hinweise zur An- und Abreise