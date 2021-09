Beim diesjährigen Ehrenamtspreis von SWR4 und von der SWR-Landesschau ist unter anderem auch Evi Muy aus Mutterstadt ausgezeichnet worden. Evi Muy hilft ehrenamtlich mehrmals in der Woche dem Team im Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen. Die Mutterstadterin ist auch in der Schulbibliothek, im Kindergarten und in der Altenpflege aktiv. Über die Preisvergabe hatte eine Jury abgestimmt. Die Ehrensache-Preise wurden am Sonntagabend live in der Sendung des SWR-Fernsehens in Bad Kreuznach vergeben.