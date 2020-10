Hausarzt Dr. Norbert Schoppé aus Haßloch ist Rentner und arbeitet seit Beginn der Corona-Pandemie im Testzentrum in Neustadt an der Weinstraße. Bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin Ende September wurde er für sein Ehrenamt gewürdigt.

Es sei Zufall gewesen, wie er zum Testzentrum in Neustadt kam, sagt Dr. Norbert Schoppé. Seine Tochter arbeite in der Kindertagesstätte in Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim), die als erste in der Region unter Quarantäne gestellt wurde. Dadurch war er nah am Thema. Am Tag darauf habe er mitbekommen, dass die Stadt Neustadt an der Weinstraße zusammen mit dem Kreis Bad Dürkheim das erste Testcenter in Rheinland-Pfalz errichtet und hätte sich beim Gesundheitsamt dafür beworben.

Aktiv im Ruhestand

Anfangs arbeitete er sieben Tage in der Woche acht Stunden täglich im Testzentrum - ehrenamtlich. Inzwischen bekommt Schoppé zumindest die Fahrtkosten ersetzt und einen bescheidenen Ehrensold vom Landkreis Bad Dürkheim. Aber er würde auch kostenlos im Testzentrum helfen.

31 Jahre als Hausarzt tätig zu sein, kann man nicht so einfach abstreifen und es befriedigt einen, wenn man helfen kann. Dr. Norbert Schoppé

Eigentlich war Schoppé auch sonst in seinem Ruhestand sehr aktiv. Mit einem Freund renovierte er Häuser. Jetzt muss der Freund alleine renovieren.

Ehrung bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin

Ende September wurde Schoppé bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt vor großem TV-Publikum für sein Engagement gelobt. Das sei ihm anfangs ein wenig peinlich gewesen, gesteht er. Später habe er sich dann aber sehr über die Anerkennung gefreut.

Zahlen steigen wieder - Schoppé bleibt am Start

Wenn es mehr [Testpersonen] werden, bin ich weiterhin dabei. Ich bin dabei, solange ich gebraucht werde. Dr. Norbert Schoppé

In den letzten Tagen würden im Corona-Testzentrum jetzt wieder mehr Menschen untersucht werden. Geht es so weiter, muss die Zahl der Öffnungstage möglicherweise wieder erhöht werden. Im Verlauf des Sommers waren sie auf drei Tage pro Woche reduziert worden.