Ludwigshafen: Wie gut helfen Ehrenamtliche an der Gräfenaugrundschule?

Die Gräfenaugrundschule in Ludwigshafen-Hemshof kam eine Zeit lang nicht aus den Schlagzeilen heraus. Denn gleich zwei Jahre hintereinander blieben jeweils 40 Erstklässler sitzen. Seit einem halben Jahr unterstützen Ehrenamtliche die Lehrkräfte im Unterricht. Mit Erfolg, sagt die Schulleitung.

Elf Ehrenamtliche sind zum Teil bereits ein halbes Jahr lang an der Gräfenaugrundschule aktiv. Sie sind Lesepaten und lesen Kindern vor bzw. unterstützen Kinder beim Lesen lernen. Außerdem helfen sie bei Hausaufgaben am Nachmittag, bieten Arbeitsgemeinschaften an oder unterstützen direkt im Unterricht.

Ehrenamtlicher: "Ich wollte etwas Gutes bewirken"

Dr. Wolfgang Kiemstedt ist seit Oktober 2024 an der Gräfenaugrundschule. Der studierte Chemiker arbeitete bis zu seiner Verrentung in der Pharmazie. Doch ihm war klar, im Ruhestand möchte er sich ehrenamtlich engagieren. Fast sieben Jahre war er in unterschiedlichen Kitas in Ludwigshafen aktiv. "Jeden Tag habe ich Erzieherinnen und Erzieher unterstützt. Hab mit den Kids gelesen, gebastelt und war mit ihnen draußen auf dem Spielplatz", erzählt der begeisterte Ehrenamtler.

Kinder üben Deutsch und Mathe in einer Stillarbeit an der Gräfenauschule SWR

Aber als er in der Zeitung las, die Gräfenaugrundschule Ludwigshafen sucht Ehrenamtliche, sei er gleich Feuer und Flamme gewesen. "Ich wollte etwas Gutes bewirken. Daher habe ich mich an der Gräfenau vorgestellt", erzählt Kiemstedt. "Ich fühle mich sehr wohl in den Klassen. Die Kinder akzeptieren mich und so soll es ja auch sein", berichtet er nicht ohne Stolz.

Als Lernbegleitung an der Grädenauschule täglich mit im Klassenzimmer

Von montags bis freitags ist Wolfgang Kiemstedt in zwei vierten Klassen - den ganzen Vormittag bis zur sechsten Stunde. Und: Er bietet an zwei Nachmittagen zusätzlich eine Bastel-AG an, die - so die Schulleitung - sehr gut angenommen wird. "Ich schaue einfach, wo bin ich gerade gefragt, welches Kind benötigt gerade meine Unterstützung bei den Aufgaben und dann setze ich mich dazu und wir gehen gemeinsam Deutsch und Mathe-Aufgaben an", so der verrentete Pharmazeut.

"Kinder, die einfach eine engere Betreuung brauchen, für die ist der Einsatz der Ehrenamtlichen Gold", weiß Klassenlehrerin Alexandra Medart. Zwischen ihr und Wolfgang Kiemstedt stimmt einfach die Chemie, lacht sie. Der Rentner habe zunächst als Lesepate angefangen, wurde aber sehr schnell eine sehr wichtige Lernbegleitung für die Kinder, so Alexandra Medart.

Kinder hängen an den Ehrenamtlichen

Mittlerweile müsse er gar nicht schauen, wer seine Unterstützung braucht, die Kinder kämen von sich aus auf ihn zu, erzählt die Klassenlehrerin. Das ist auch an diesem Tag so. "Wolfgang, wie lange bleibst du heute?", fragt ein Mädchen anhänglich. "Den ganzen Vormittag!", antwortet Wolfgang Kiemstedt lachend, bevor er zu einem kleinen albanischen Jungen geht, der dringend seine Unterstützung bei den Matheaufgaben benötigt.

Der Junge ist noch nicht so lange in der Klasse, sprach kaum ein Wort Deutsch und lesen konnte er gar nicht. Auch heute kämpft er sich mühsam von Buchstabe zu Buchstabe. Eine Buchpräsentation, wie sie in Klasse vier verlangt wird, schien eine nicht bewältigbare Aufgabe. Aber mit Wolfgang Kiemstedts Hilfe kämpft der Zehnjährige sich durch ein Erstklässler-Buch, erarbeitet ein Präsentatationsplakat und hält einen kleinen Vortrag vor der Klasse.

Ehrenamtliche sind eine große Unterstützung

"Das ist schon toll für ihn, eine Riesenleistung", lobt Wolfgang Kiemstedt. Das Projekt Ehrenamtliche an der Gräfenaugrundschule ist ein Erfolgsgeschichte bestätigt auch Rektorin Barbara Mächtle, die in Kooperation mit der Ludwigshafener Ehrenamtsbörse Vehra die Ehrenamtlichen engagiert hat.

Ehrenamtliche lesen vor und üben mit den Grundschulkindern lesen SWR

Laut Barbara Mächtle sind die Ehrenamtlichen an der Grundschule wirklich eine Entlastung für die Lehrkräfte. Schließlich könne man sich ja nicht überall gleichzeitig um die Kids kümmern, da sei eine zweite Person im Klassenzimmer sehr wertvoll. Und natürlich würden die Kinder auch beim Lernen von der Arbeit der Ehrenamtlichen profitieren. So etwa, wenn in Kleingruppen intensiv lesen gelernt werden würde.