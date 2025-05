Eine Online-Partnerbörse fürs Ehrenamt in Ludwigshafen: Die Bürgerinitative Vehra stellte am Dienstag eine digitale Ehrenamtsbörse vor. Vehra hofft auf die Mitarbeit der Vereine.

Dass das alles mit dem Internet gar nicht so einfach ist, zeigen die Vorstandsvorsitzenden von Vehra bei der Vorstellung ihrer neuen Online-Plattform am Dienstagnachmittag unfreiwillig selbst. Mitten in der Präsentation der neuen Online-Ehrenamtsbörse bricht der Browser zusammen. "Ja, so ist das manchmal mit der Technik", sagt Vorsitzender Jürgen Hundemer und lacht.

Das Internet, das ist gerade für ältere Menschen manchmal nicht ganz einfach zu bedienen. Dabei kommt es vor allem auf die an, sagte Hundemer während der Präsentation. Denn ein Großteil der ehrenamtlich Engagierten sind Rentner. "Unsere neue Plattform soll deshalb verständlich und intuitiv sein", so Hundemer weiter.

Online-Ehrenamtsbörse der Vehra ist übersichtlich gestaltet

Die Plattform hat der Verein Vehra deshalb übersichtlich gestaltet. Auf der Website gibt es vier große Klickfelder - in rot, orange, blau und grün. Das grüne und blaue Feld sind Anmeldeformulare für Vereine und Freiwillige.

Der Vehra-Vorsitzende Jürgen Hundemer stellt hier die neue Online-Ehrenamtsbörse vor. SWR

Hinter dem roten Feld verbirgt sich die Ehrenamtsbörse, auf der Vereine in Zukunft ihre Angebote vorstellen können. Vehra hofft darauf, dass die Vereine nun tätig werden und sich dort eintragen, so Hundemer. "Wir haben die Plattform erstellt, nun liegt es an den Vereinen, sich einzuklinken." Vehra hat dafür alle Vereine, mit denen sie in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, per Mail angeschrieben und ermutigt, ihre Angebote online zu stellen.

200 bis 300 Vereine aus Ludwigshafen fehlen noch auf der Ehrenamtsbörse

Das orangene Feld ist die Vereinsübersicht. Eine lange Liste mit insgesamt 430 Vereinen und deren Kontaktdaten und Webseiten, die zusätzlich verlinkt sind. Damit man zwischen all den Möglichkeiten ein passendes Ehrenamt findet, gibt es auf der Website Filter, um die Suchergebnisse anzupassen, etwa den Ort und die Art von Ehrenamt, für das man sich interessiert. Um auf der Liste zu landen, müssen Vereine wiederum das Anmeldeformular ausfüllen.

"Wir haben zwar schon mehr als 400 Vereine auf der Liste, aber unser Ziel ist es, alle Vereine aus Ludwigshafen dort aufzuführen", sagt Hundemer. Er schätzt, dass noch 200 bis 300 Vereine aus der Umgebung fehlen.

Ludwigshafen ist Ehrenamt-Hochburg

Ludwigshafen ist Hundemer zufolge eine Hochburg fürs Ehrenamt. Etwa 30.000 Menschen engagieren sich in der Stadt, sagt er. Damit beide Seiten – Vereine und Engagierte – zusammenfinden, braucht es die Online-Plattform.

Für alle, denen es mit dem Internet nun doch zu kompliziert ist, gibt es bei Vehra aber weiterhin die persönliche Ehrenamts-Vermittlung an Vereine. Die Sprechstunden sind dienstags und donnerstags.