In Edenkoben ist am Dienstagabend ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Autofahrerin den jungen Mann beim Abbiegen übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann über das Auto geschleudert. Der Radfahrer, der keinen Helm getragen hatte, wurde mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und Rückenverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.