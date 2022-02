Autofahrer flüchtet, baut Unfall und flüchtet weiter

Ein Autofahrer hat bei seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle einen Unfall gebaut und ist mit geplatztem Reifen weitergeflüchtet. Laut Polizei sollte der Autofahrer gestern Nachmittag in Edenkoben bei einer Verkehrskontrolle gestoppt werden. Der Mann war zu schnell unterwegs, weshalb ihn die Beamten kontrollieren wollten, so die Polizei. Stattdessen anzuhalten gab der 19-Jährige Gas und fuhr mit hohem Tempo durch die Stadt. Beim Ortsausgang geriet sein Fahrzeug bei einem riskanten Überholmanöver ins Schleudern, prallte gegen eine Verkehrsinsel und verfehlte knapp zwei Fußgänger und ein entgegenkommendes Auto. Seine Flucht zu Fuß endete schließlich auf einem Feldweg. Die Polizei stellte fest, dass er Drogen genommen hatte. Zum Schaden an der Verkehrsinsel entstand am Auto des 19-Jährigen Totalschaden.