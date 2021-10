Wörth: Erster eActros ist vom Band gelaufen

per Mail teilen

Im Mercedes Benz-Lkw-Werk im südpfälzischen Wörth hat heute die serienmäßige Produktion eines Lastwagens mit elektrischem Antrieb begonnen: dem eActros.

Zum Produktionsstart sagte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), der eActros zeige, dass Innovationen und die Entwicklung neuer Technologien ein Schlüsselelement für den Klimaschutz darstellten. Klima-Neutralität könne nur erreicht werden, wenn Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen. Die Verantwortliche der Daimler-Lkw-Sparte, Karin Radström, sagte, der erste Elektro-Lkw von Daimler sei ein großer Schritt in Richtung CO2-neutralem Straßengüterverkehr.

Der eActros soll in Wörth nur der Anfang sein

Radström kündigte an, die Serienfertigung elektrischer Lkw am Standort künftig stark auszuweiten. Für die Montage hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bisher mehr als 2.500 Beschäftigte am Standort Wörth weiterqualifiziert.

400 Kilometer Reichweite

Der eActros wird in einer Halle des Wörther Lkw-Werks neben Lastwagen mit herkömmlichem Dieselantrieb montiert. In einer neuen Produktionshalle werden danach Batterien und andere elektronische Komponenten eingebaut. Der eActros ist mit einer maximalen Reichweite von 400 Kilometern für den regionalen Zulieferer-Verkehr, etwa in der Lebensmittelindustrie, ausgelegt.