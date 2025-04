per Mail teilen

Seit Jahren werden E-Roller in der Pfalz immer beliebter - doch auch die Anzahl an Unfällen nimmt stetig zu, geht aus der aktuellen Unfallstatistik hervor.

Aufrecht stehen und durch die Stadt gleiten - mit E-Scootern ist das seit fast sechs Jahren in Deutschland möglich. Seit dem Sommer 2019 sind die Scooter in Deutschland für den Verkehr zugelassen; seitdem kaufen und leihen sich immer mehr Menschen in der Pfalz E-Tretroller. Doch seitdem gibt es auch immer mehr Unfälle mit E-Scootern.

Die Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zeigt: Die Anzahl an Unfällen mit E-Scootern nimmt stetig zu. Im vergangenen Jahr kam es zu insgesamt 141 Unfälle mit E-Scootern, ein Zuwachs von fast 20 Prozent zum Vorjahr. 2020 gab es insgesamt nur 34 Unfälle mit den Gefährten.

E-Scooter in der Pfalz: 105 Menschen wurden verletzt

Bei 105 der Unfälle hat sich eine Person verletzt. Mehr als die Hälfte dieser Unfälle hat die E-Scooter-Fahrerin oder der E-Scooter-Fahrer selbst verursacht.

Insgesamt sind die E-Scooter in der Pfalz aber nur zu einem kleinen Teil in Unfälle verwickelt. Weniger als ein Prozent aller Verkehrsunfälle gehen auf E-Scooter zurück.

Weniger Unfälle mit E-Bikes in der Pfalz

Erfreulich hingegen: Die Anzahl der Unfälle mit Fahrrädern mit elektronischer Unterstützung, umgangssprachlich oft E-Bikes genannt, ist zurückgegangen - obwohl auch E-Bikes immer häufiger genutzt werden. Insgesamt verunglückten 1.107 Personen in der Vorder- und Südpfalz durch Fahrradunfälle; dabei wurden vier Menschen getötet.