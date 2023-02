Die Polizei in Kaiserslautern hat am Wochenende gleich fünf E-Scooter-Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Mann war so betrunken, dass er verunglückte.

Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt. Demnach waren dort zwei Männer im Alter von 47 und 35 Jahren betrunken mit Elektro-Rollern unterwegs, als der 47-Jährige ins Schwanken geriet und stürzte. E-Scooter-Fahrer schwer verletzt - Führerschein erstmal weg Laut Polizei zog der Mann sich bei dem Sturz mehrere Knochenbrüche im Gesichtsbereich zu und kam in ein Krankenhaus. Dort sei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt worden. Bei seinem 35-jährigen Begleiter stellten die Beamten bereits während der Unfallaufnahme einen Atemalkohol von 0,74 Promille fest. Er muss mit einer Geldstrafe rechnen. Drei junge betrunkene E-Scooter-Fahrer von Polizei verwarnt Drei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren wurden am Samstag in den frühen Morgenstunden ebenfalls in Kaiserslautern von der Polizei kontrolliert. Alle waren demnach kurz zuvor alkoholisiert mit E-Scootern gefahren. Bei einem der jungen Männer zeigte der Atemalkoholtest laut Polizei 0,88 Promille an. Auch er müsse mit einem Bußgeld rechnen. Seine beiden Begleiter hatten unter 0,5 Promille Atemalkohol und kamen mit einer Verwarnung davon. In der Nacht auf Sonntag konnte die Polizei zudem einen betrunkenen 17-Jährigen in der Nähe des Bahnhofs in Kaiserslautern daran hindern, mit einem E-Roller los zufahren. Er hatte laut Bericht bei einem Test 0,82 Promille Atemalkohol.