Au revoir, Tretroller! Paris schafft die Leih-E-Scooter ab. Weil die Pariser offenbar die Nase voll von den Dingern haben. Und in der Pfalz? Drei Städte sagen, was sie davon halten.

Paris war die erste Stadt in Europa, in der E-Roller ausgeliehen werden konnten. Nun ist sie die erste, die sie wieder abschafft. Knapp 90 Prozent der Abstimmenden votierten für ein Verbot.

E-Scooter: auch in der Pfalz umstritten

Um gegen E-Scooter zu stimmen, müsste man natürlich erst einmal welche in der eigenen Stadt haben. In Landau gibt es gegenwärtig keine E-Roller, die am Bahnhof oder in der Fußgängerzone auf fußmüde Passanten warten. Die Stadt hat zu dem Verleih-Konzept von möglichen Anbietern eine sehr klare Haltung: Nämlich eine ablehnende.

Das Rathaus der Stadt Landau SWR 1000

E-Roller in Landau? Hartmann bleibt hart

Der Landauer Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Die Grünen) gratuliert den Parisern zu ihrer Entscheidung. Er selbst ist defintiv kein Freund der E-Scooter. Er hält sie für gefährlich, weil ihre Geschwindigkeit kaum zu kontrollieren sei und bei vielen Modellen der Richtungswechsel nicht angezeigt werden könne.

"In vielen Städten versperren die E-Scooter unnötig den Raum und sind für die Vekehrswende kaum bis gar nicht von Nutzen."

Es hat laut Hartmann in der Vergangenheit einige Anfragen von Verleih-Anbietern gegeben. Alle hätten eine freundliche Mail zurückbekommen, in der die Stadt ihren Standpunkt darlegt. Offenbar mit Erfolg: Bislang gebe es keinen einzigen Anbieter, der in Landau E-Scooter verleiht. Eine Handhabe, dagegen vorzugehen, hätte die Stadt laut Hartmann allerdings nicht. Aber sie könnte die Orte definieren, wo "die Dinger" stehen dürften. "So könnten wir das dann zumindest ein Stück weit regulieren."

Manche Städte setzen auf ausgewiesene Flächen für E-Scooter picture-alliance / Reportdienste picture alliance/KEYSTONE | SALVATORE DI NOLFI

Ludwigshafen versucht es mit einer Sondernutzungsgenehmigung

In Ludwigshafen gehören die Leih-Roller längst zum Stadtbild. "Wir haben die gleichen Probleme mit den Rollern, wie andere Städte auch", sagt Thomas Lappe, der Verkehrsplaner der Stadt: "Die werden auf Gehwegen abgestellt, dass der Fußgänger nicht mehr vorbeikommt und auf Radwegen, dass der Radfahrer nicht mehr vorbei kommt. Und wenn sie durch Vandalismus oder einen Windstoß umgeworfen werden, behindern sie die anderen Verkehrsteilnehmer."



Dennoch ist Lappe nicht ganz so abgeneigt, wie sein Landauer Kollege: Ein Verbot, wie es nun in Paris auf den Weg gebracht wird, hält er für ein "zweischneidiges Schwert". Aus seiner Sicht können E-Scooter durchaus ihren Teil zu einer nachhaltigen Mobilität beitragen. Ludwigshafen diskutiert deswegen jetzt über Lösungsmöglichkeiten. Eine der Ideen: Die Stadt schließt eine Vereinbarung mit den Anbietern. Die bräuchten dann eine Genehmigung, um in Ludwigshafen ihr Geschäft zu machen. Die Stadt hätte das letzte Wort, wie viele Roller aufgestellt werden dürfen. Hört sich gut an, aber: "Wir haben nicht das Personal, das so zu kontrollieren, wie es eigentlich nötig wäre", so Lappe. Die Entscheidung dazu soll im Juni fallen.

Speyer: Keine E-Scooter und in der Maximilianstraße schon mal gar nicht

Die Antwort der Stadt Speyer fällt kurz, klar und bestimmt aus: "Es gibt keine E-Scooter zur Leihe in Speyer und eine solche ist derzeit auch nicht vorgesehen." Und sollte sich doch einmal jemand auf so einem Roller nach Speyer verirren, muss er aufpassen: "In der Fußgängerzone, also der Maximilianstraße, dürfen sie nicht gefahren werden."

Gegen private Roller habe die Verwaltung ja nichts. Bei einer Verleihe sieht aber auch die Stadt Speyer das Problem, dass die Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß abgestellt werden. Deswegen hat sie schon im letzten Jahr eine Satzung verabschiedet, die genau festlegt, unter welchen Bedingungen das möglich wäre, zumindest theoretisch. Praktisch hat sich das Interesse der Anbieter laut Verwaltung deutlich verringert, seitdem es diese Regeln gibt.