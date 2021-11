Mann auf E-Roller berauscht und ohne Erlaubnis unterwegs

Am Dienstag wurde ein 23-jähriger E-Roller Fahrer aus Haßloch in Neustadt an der Weinstraße von der Polizei kontrolliert. Dabei wurden mehrere Vergehen festgestellt: Am Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht, außerdem konnte der E-Roller eine Geschwindigkeit von 35 km/h erreichen, weshalb man eine Fahrerlaubnis benötigt. Eine solche Erlaubnis konnte der 23-jährige Mann nicht vorlegen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde außerdem ein wahrscheinlicher Drogenkonsum festgestellt. Der junge Mann wurde für die Abnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Ihm drohen nun mehrere Strafverfahren.